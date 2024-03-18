Ученые разгадали тайну морского существа с глазами на панцире

Хитоны — небольшие морские моллюски с сегментированной раковиной, состоящей из 8 подвижно сочленённых известковых пластин. При помощи них существо в случае опасности сворачивается в клубок.
Хитоны обладают удивительными глазами, которые не похожи на глаза других живых существ, обитающих на Земле. Эти зрительные органы, известные как оцеллы, состоят из тысячи луковичных линз из арагонита. Несмотря на примитивность строения, при помощи них организмы могут различать не только свет, но и формы различных предметов.
Однако у других видов хитонов есть так называемые «глазные пятна», напоминающие отдельные пиксели. Они похожи на компоненты сложного глаза насекомого или креветки-богомола, образуя зрительный сенсор, распределенный по панцирю существа.
Ученые из США провели исследование, посвященное эволюционному происхождению двух разных зрительных систем хитинов, и установили, что предки этих существ развивали глаза в четырех отдельных случаях. Такая эволюционная проворность свидетельствует об адаптивности организмов к естественной среде обитания в скалах. Работа опубликована в журнале Science.
Специалисты сравнили окаменелости и проанализировали образцы ДНК, чтобы восстановить эволюционное дерево хитонов. Результаты показали, что две зрительные системы эволюционировали дважды и в быстрой последовательности. При этом группы существ, которые пришли к схожим визуальным структурам, были дальними родственниками, разделенными миллионами лет.
У хитонов в пластинах панциря есть отверстия, через которые проходят зрительные нервы. У видов с меньшим количеством прорезей глаза, как правило, развивались более сложные. Если у существ отверстий было больше, то у них эволюционировали многочисленные и простые глазные пятна.
Ученые намерены продолжить исследования, чтобы узнать, как эти зрительные структуры передают визуальную информацию в мозг хитона. Пока что известно только то, что по крайней мере у одного вида существ более сложные зрительные органы в панцире отправляют образ для обработки в кольцеобразной нервной структуре, которая проходит по всему телу. Зрительные нервы, подключенные к этому кольцу, затем определяют местоположение объекта, основываясь на том, какие части кольца активированы.
Ранее ученые обнаружили четыре рудиментарных глаза, которые скрывали пауки-сенокосцы.
Анна Морозова