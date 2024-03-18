Ученые разгадали тайну морского существа с глазами на панцире

Ученые намерены продолжить исследования, чтобы узнать, как эти зрительные структуры передают визуальную информацию в мозг хитона. Пока что известно только то, что по крайней мере у одного вида существ более сложные зрительные органы в панцире отправляют образ для обработки в кольцеобразной нервной структуре, которая проходит по всему телу. Зрительные нервы, подключенные к этому кольцу, затем определяют местоположение объекта, основываясь на том, какие части кольца активированы.