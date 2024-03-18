Две пары рудиментарных глаз поменяли эволюционную историю паукообразных

Разновидность пауков-сенокосцев скрывала четыре дополнительных глаза, согласно новому исследованию. Рудиментарные органы позволяют предположить, что этот вид паукообразных примерно на 50 миллионов лет старше, чем считалось ранее, сообщают в журнале Current Biology.
Биолог Гильерме Гайнетт исследовал гены и белки, связанные со зрением, у эмбрионов пауков-сенокосцев. В дополнение к паре глаз, с которыми этот вид рождается, скрытые глазные белки предполагают, что у эмбрионов есть еще две пары.
«Нет хрусталика или каких-либо внешних признаков того, что они там есть», — отмечает Гейнетт. Но проверка на молекулярные строительные блоки зрения показала, где у предков паукообразных когда-то было четыре глаза.
Команда обнаружила, что у другого вида Iporangaia pustulosa также есть рудиментарные глаза по бокам головы. Изучив, где эта черта проявляется на протяжении эволюционной истории пауков-сенокосцев, команда подсчитала, что последний общий предок группы жил примерно 537 миллионов лет назад, опередив предыдущую оценку примерно на 50 миллионов лет. Исследователи полагают, что это новое открытие помогает объяснить некоторые загадки пауков-сенокосцев. Некоторые из древнейших известных окаменелостей этого вида обнаружены в отложениях кварца.
Эти паукообразные могут использовать слаборазвитые глаза для поддержания циркадных ритмов или обнаружения изменений интенсивности света, считает Гейнетт.
«Могут ли они видеть плечами? — задается вопросом биолог Гейнетт. — Вероятно, не так, как могло бы себе представить большинство людей — с этими областями не связаны линзы для фокусировки света. Но, возможно, эти участки ткани все еще чувствительны к свету». Он поясняет, что они могли бы помочь обнаружить разницу между тьмой и светом, хотя для изучения такой возможности потребовались бы поведенческие исследования.