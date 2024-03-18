Две пары рудиментарных глаз поменяли эволюционную историю паукообразных

«Могут ли они видеть плечами? — задается вопросом биолог Гейнетт. — Вероятно, не так, как могло бы себе представить большинство людей — с этими областями не связаны линзы для фокусировки света. Но, возможно, эти участки ткани все еще чувствительны к свету». Он поясняет, что они могли бы помочь обнаружить разницу между тьмой и светом, хотя для изучения такой возможности потребовались бы поведенческие исследования.