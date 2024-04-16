Ученые разгадали тайну, как человек ощущает горечь

Выяснилось, что когда горькие вещества попадают на TAS2R14, они взаимодействуют с аллостерическим участком — областью, в которой молекулы связываются с белком и влияют на его функциональную активность. Вследствие этого процесса форма рецептора меняется, активируя связанный с ним G-белок и запуская дальнейшую цепную реакцию передачи сигналов. Они отправляются в часть мозга, называемую вкусовой корой, где обрабатываются и воспринимаются как вкус горечи.