Ученые разгадали тайну, как человек ощущает горечь

Человек ощущает пять различных вкусов: кислый, сладкий, соленый, умами и горький. Именно на восприятии последнего сосредоточились ученые Медицинской школы Университета Северной Каролины (США). Их исследование опубликовано в журнале Nature.
Известно, что за вкус горечи отвечает рецептор TAS2R14. Ученые, используя биохимические и вычислительные методы, раскрыли его структуру и механизмы, инициирующие ощущение чего-то горького на языке.
Выяснилось, что когда горькие вещества попадают на TAS2R14, они взаимодействуют с аллостерическим участком — областью, в которой молекулы связываются с белком и влияют на его функциональную активность. Вследствие этого процесса форма рецептора меняется, активируя связанный с ним G-белок и запуская дальнейшую цепную реакцию передачи сигналов. Они отправляются в часть мозга, называемую вкусовой корой, где обрабатываются и воспринимаются как вкус горечи.
Также ученые установили, что в этом процессе участвует холестерин. Он связывается с активным участком TAS2R14, помогая определить горький вкус.
Исследователи надеются, что результаты их работы помогут улучшить методы лечения различных заболеваний, в которых задействован TAS2R14, таких как диабет, астма, ожирение и хроническая обструктивная болезнь легких.
Ранее ученые выяснили, какие животные первыми почувствовали вкус горечи.
Анна Морозова