Стало известно, какие животные первыми почувствовали вкус горечи

Известно, что человек и животные различает четыре основных вкуса: горький, сладкий, кислый и соленый. Также существует умами — чувство высокобелковой пищи, связанное с глутаматом.

Вкус горечи должен давать понять животным, что пища, которую они пробуют, может быть испорчена или токсична. В этом и заключается эволюционная роль горького. Но когда живые существа научились ее чувствовать и в какой момент на языке появились необходимые рецепторы? Это выяснила группа ученых из Германии.

Исследователи работы, опубликованной в PNAS, обратили внимание на нужные для вкусовой рецепции гены у хрящевых рыб. Эта древняя группа подводных жителей сейчас представлена акулами, скатами и химерами.

Авторы получили подробную. информацию о ДНК множества видов хрящевых, включая акул и скатов. У 12 из них удалось обнаружить гены так называемых вкусовых рецепторов второго типа, которые необходимы, чтобы почувствовать горечь. Дальнейшее исследование дало понять, что впервые необходимые белки появились у каких-то примитивных существ, предков многих позвоночных. Это произошло около 460 миллионов лет назад, во времена палеозойской эры.

Далее эксперты проверили функциональность рецепторов. Для этого они использовали клетки двух акул: кошачьей обыкновенной и кошачьей белопятнистой. На взятые образцы воздействовали 94 соединениями, которые вызывают ощущение горечи во рту человека. Одиннадцать из них (включая колхицин и желчные кислоты) вызвали реакцию клеток — следовательно, и сами хищники тоже были приспособлены их распознавать.

Ранее ученые обнаружили шестой вкус, воспринимаемый человеком.