Ученые рассказали, почему люди спят на одной стороне кровати

В какой-то момент своей жизни человек решил выбрать сторону кровати, на которой он будет спать. По одной из версий, это могло произойти из-за удобства: например, справа от места для сна находится тумбочка, розетка, светильник и другие вещи, необходимые для комфорта.
Выбор стороны также мог зависеть от близости к окну или двери. С тех пор привычка укрепилась, поэтому даже в поездках человек пытается лечь также, как он спит у себя дома.
Последние две причины объяснили ученые из Германии. Проведя крупное исследование, они выяснили, что выбор стороны кровати связан с инстинктами и основан на первобытном страхе. По мнению авторов работы, люди предпочитают места, с которых хорошо видно входы в спальню (окна, двери). От них человек старается находиться на безопасном расстоянии.
Первобытный страх угрозы может преследовать людей даже тогда, когда они находятся в запертой на все замки квартире или охраняемом загородном доме.
Эксперт по сну и психолог Хоуп Бастин рассказал, что, судя по опросу 200 американцев об их предпочтительной стороне кровати, люди так выражают свою индивидуальность. Анализ ответов респондентов показал, что лежащие слева места для сна более спокойны, уверены в себе, жизнерадостны, а также более удовлетворены своей работой.
Те, кто выбирает ложиться справа, отличаются пессимистичностью, нервозностью, но в то же время логичностью и имеют больший заработок.
Ученые предположили, что на выбор положения во время сна влияют разные уровни активности двух полушарий мозга. Так, у некоторых людей области, отвечающие за эмоции, могут быть активнее на левой стороне.
О человеке может говорить не только сторона кровати, но и предпочитаемая поза. Эксперты объяснили значения положения в кровати во время сна.
Анна Морозова