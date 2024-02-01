Ученые рассказали, почему люди спят на одной стороне кровати

Эксперт по сну и психолог Хоуп Бастин рассказал, что, судя по опросу 200 американцев об их предпочтительной стороне кровати, люди так выражают свою индивидуальность. Анализ ответов респондентов показал, что лежащие слева места для сна более спокойны, уверены в себе, жизнерадостны, а также более удовлетворены своей работой.