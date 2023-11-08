Эксперты объяснили значение поз во время сна

Иногда во время засыпания человек ворочается с боку на бок, переворачивается на спину или на живот в поисках удобного положения. Однако, по мнению сомнолога Сэмюэла Данкелла, поза может быть не только комфортна, но и интересна с точки зрения психологии.

Специалист провел исследование, в ходе которого выявил связь между положением в кровати во время сна и типом личности.

Выяснилось, что люди, которые спят на спине, чаще всего сосредоточенные, молчаливые и сильные личности. Они склонны избегать конфликтов, суеты, всегда будут говорить только правду. Также они являются оптимистичными людьми и живут полной жизнью. Правда, им требуется много времени, чтобы расставить приоритеты.

Если вы спите в позе эмбриона, то есть сворачиваетесь калачиком, это говорит о чувствительности и застенчивости. Скорее всего, вы склонны к более творческому способу самовыражения. Иногда могут проявляться черты беспокойства и тревожности, но они исчезают, стоит только оказаться в кругу близких и друзей.

Сон на животе означает волевую, авантюрную и рискованную личность. Такие люди прямолинейны, могут показаться немного резкими, но в то же время они могут испытывать недостаток уверенности в себе и быть импульсивными, а также скрывать негативные эмоции. Также спящие в такой позе любят все контролировать.

Сон на боку демонстрирует черты спокойного и общительного человека, который начнет разговор первым даже в незнакомом месте. Может показаться, что такой человек очень доверчив, однако он на все обращает внимание и может очень медленно принимать решение.

На позу сна также могут влиять состояние человека, условия и привычки. Недавно стало известно, в каких положениях лучше всего спать.

Анна Морозова