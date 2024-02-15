Ученые рассказали о преимуществах стареющего мозга

Несмотря на то, что BOLD-сигналы тяжело интерпретировать в белом веществе, теперь ясно, что оно не является просто тканью, которая соединяет области серого вещества. По словам авторов работы, оно играет важную роль в процессах обучения. Изменения в его микроструктуре трансформируют точность передачи нервных сигналов и, следовательно, и функционирование мозга в целом.