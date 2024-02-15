Ученые рассказали о преимуществах стареющего мозга

Известно, что с возрастом связи мозга в целом слабеют, однако, как оказалось, корреляция между областями лобных долей усиливается. Это доказали ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта (США). Об этом пишет Medical Press.
Основным методом изучения активности мозга является функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ). Она позволяет регистрировать изменения сигналов в разных областях мозга в зависимости от уровня насыщения кислородом сосудов этих регионов (blood oxygenation-level dependent, сокращенно — BOLD). В сером веществе процент содержания BOLD отражает увеличение кровотока в ответ на повышенную активность нейронов. То есть чем больше кровоток, тем больше кислорода доставляется.
Несмотря на то, что BOLD-сигналы тяжело интерпретировать в белом веществе, теперь ясно, что оно не является просто тканью, которая соединяет области серого вещества. По словам авторов работы, оно играет важную роль в процессах обучения. Изменения в его микроструктуре трансформируют точность передачи нервных сигналов и, следовательно, и функционирование мозга в целом.
Если области белого и серого вещества получают одинаковое количество кислорода, то они слаженно работают над одной задачей. Теперь исследователи изучили связь регионов серого и белого вещества и регионов белого и белого веществ.
С помощью анализа удалось не только выявить взаимосвязь областей, но и показать, как меняется с возрастом характер соединений и как они влияют на работу мозга.
Для исследования были использованы фМРТ-изображения мозга 490 участников. Применив специализированные методы, нейробиологи выявили процесс образования множества сложных связей серого вещества, образованных волокнами белого.
Дальнейшее изучение изображений показало, что общая связность разных регионов мозга с возрастом снижается. Однако в это же время увеличивается активность лобной коры, которая отвечает за высшие когнитивные функции, такие как применение вербальных и невербальных знаний, абстрактное мышление, способность решать проблемы, счет и социальное поведение. По мнению ученых, такое изменение компенсирует спад, происходящий в других областях.
Ранее ученые выяснили, что физические нагрузки увеличивают объем мозга в областях памяти и обучения.
Анна Морозова