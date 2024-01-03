Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
17:37 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Физнагрузки увеличивают объем мозга в областях памяти и обучения

Список преимуществ для здоровья, которые дают регулярные физические упражнения, возможно, расширился благодаря новому исследованию ученых из США. Согласно результатам исследования сотрудников Центра здоровья мозга Тихоокеанского института нейробиологии и Вашингтонского университета в Сент-Луисе, опубликованного в журнале Journal of Alzheimer’s Disease, нагрузки связаны с частями мозга, отвечающими за память и способность к обучению.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Более того, по мнению экспертов, упражнения не должны быть слишком интенсивными или продолжительными, чтобы оказывать эффект на мозговую деятельность. В ходе исследования были изучены результаты МРТ 10 125 человек. Было обнаружено, что те, кто регулярно занимаются каким-либо видом физической активности (например, ходьбой, бегом или спортом) имели больший объем мозга в определенных областях.

В число этих областей вошли лобная доля, отвечающая за принятие решений, и гиппокамп — часть мозга, которая играет важную роль в хранении и обработке воспоминаний. В ходе исследования также был измерен общий объем серого вещества каждого мозга, которое помогает мозгу обрабатывать информацию, — его соединительного белого вещества.

«Мы обнаружили, что даже умеренный уровень физической активности, например прохождение менее четырех тысяч шагов в день, может оказать положительное влияние на здоровье мозга, — отметили авторы статьи. — Это намного меньше, чем часто предлагаемые 10 тысяч шагов, что делает эту цель более достижимой для многих людей».

Недавнее исследование ученых из Японии показало, что растительное соединение, содержащееся в кофе, значительно улучшает пространственное обучение и память.

Олеся Маевская

Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь