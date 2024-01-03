Физнагрузки увеличивают объем мозга в областях памяти и обучения

Более того, по мнению экспертов, упражнения не должны быть слишком интенсивными или продолжительными, чтобы оказывать эффект на мозговую деятельность. В ходе исследования были изучены результаты МРТ 10 125 человек. Было обнаружено, что те, кто регулярно занимаются каким-либо видом физической активности (например, ходьбой, бегом или спортом) имели больший объем мозга в определенных областях.

В число этих областей вошли лобная доля, отвечающая за принятие решений, и гиппокамп — часть мозга, которая играет важную роль в хранении и обработке воспоминаний. В ходе исследования также был измерен общий объем серого вещества каждого мозга, которое помогает мозгу обрабатывать информацию, — его соединительного белого вещества.

«Мы обнаружили, что даже умеренный уровень физической активности, например прохождение менее четырех тысяч шагов в день, может оказать положительное влияние на здоровье мозга, — отметили авторы статьи. — Это намного меньше, чем часто предлагаемые 10 тысяч шагов, что делает эту цель более достижимой для многих людей».

Недавнее исследование ученых из Японии показало, что растительное соединение, содержащееся в кофе, значительно улучшает пространственное обучение и память.