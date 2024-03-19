Ученые рассказали о новом типе дрессировки собак

Для исследования специалисты использовали 40 собак разной степени дрессировки. Их владельцы заполнили анкету с вопросами о поле, кастрации, породе и возрастной группе питомца. Затем животных разделили на две группы: первой дали так называемое «обходное задание», которое заключалось в том, чтобы найти прозрачное препятствие и обойти его, чтобы получить лакомство; второй же сначала сказали собаке «смотри», чтобы привлечь ее внимание, и показали, как убирают угощение под один горшок.