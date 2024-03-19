Ученые рассказали о новом типе дрессировки собак

Дрессировка собаки — очень сложный процесс, не всегда дающий нужные результаты. В итоге животные так и остаются невоспитанными и даже опасными для окружающих.
Ученые из Университета Аберистуита (Великобритания) обнаружили новый способ дрессировки собак — «тренировка обоняния». По словам специалистов, она может улучшить поведение питомцев и поможет контролировать их импульсы.
Для исследования специалисты использовали 40 собак разной степени дрессировки. Их владельцы заполнили анкету с вопросами о поле, кастрации, породе и возрастной группе питомца. Затем животных разделили на две группы: первой дали так называемое «обходное задание», которое заключалось в том, чтобы найти прозрачное препятствие и обойти его, чтобы получить лакомство; второй же сначала сказали собаке «смотри», чтобы привлечь ее внимание, и показали, как убирают угощение под один горшок.
Для второй группы на первом этапе использовался только один горшок, под который прятали лакомство, на втором — два, а на третьем — три. Все тары были пропитаны ароматом паштета, чтобы собака не могла различить с первого раза, где именно находится угощение.
Затем животных отпускали и давали найти угощение. Если они не шли искать лакомство или взаимодействовали не с тем горшком, им показывали еду, но не давали ее.
В результате выяснилось, что вторая группа, которую учили вынюхивать лакомство, вели себя лучше тех, что обходили препятствие. По словам специалистов, такую тренировку можно устраивать дома как щенкам, так и пожилым собакам.
Еще одним вариантом дрессировки может быть аджилити — тренировка, в ходе которой собаку отправляют проходить через полосу препятствий, состоящую из шестов, туннелей, столов для прыжков и прочих специализированных предметов. Подобная активность учит животное навыкам решения проблем.
Специалисты добавили, что важно понять, какая дрессировка нравится и собаке, и хозяину. По их мнению, животное в любом случае нужно тренировать нюх, так как этим оно сможет заниматься и в старшем возрасте, когда не уже не сможет проходить препятствия.
Ранее кинолог объяснил, чем дрессировка собаки отличается от воспитания.
Анна Морозова