Кинолог объяснил, чем дрессировка собаки отличается от воспитания

«Некоторые собаки отлично живут без дрессировки. Когда мы говорим о дрессировке, то имеем в виду обучение собаки специальным командам, которые в обычной жизни могут ей и не пригодиться. Если питомец прыгает на хозяина, тянет поводок и не умеет себя вести в общественных местах, то совсем не важно, умеет ли он выполнять команду “апорт” или нет, важно, чтобы собака была воспитана и адаптирована к жизни с человеком в обществе», — сказал Голубев.