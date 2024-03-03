Кинолог объяснил, чем дрессировка собаки отличается от воспитания

«Некоторые собаки отлично живут без дрессировки. Когда мы говорим о дрессировке, то имеем в виду обучение собаки специальным командам, которые в обычной жизни могут ей и не пригодиться. Если питомец прыгает на хозяина, тянет поводок и не умеет себя вести в общественных местах, то совсем не важно, умеет ли он выполнять команду “апорт” или нет, важно, чтобы собака была воспитана и адаптирована к жизни с человеком в обществе», — сказал Голубев.
Он подчеркнул, что воспитанный пес может не знать множества разнообразных команд, но при этом будет ориентирован на хозяина, жить по правилам, установленным в доме, знать свою кличку и без проблем гулять на улице. В то же время есть собаки- «вундеркинды», обученные десяткам команд, которые, несмотря на все свои умения, тянут хозяина за собой на прогулках или громят квартиру, констатировал Голубев.
Таким образом, собаку, действительно, не обязательно дрессировать, но без воспитания обойтись нельзя, подчеркнул он. У питомца независимо от его возраста и размера должны быть базовые навыки. Он должен знать свою кличку, запрещающую команду, уметь спокойно ходить на поводке, носить намордник, подходить и останавливаться по команде, пояснил президент РКФ.
«Кроме того, собака должна знать правила, по которым она живет в доме с хозяином, и уметь спокойно взаимодействовать с другими животными и людьми. Обучать питомца каким-либо дополнительным командам нужно уже после того, как вы установили доверительный контакт с ним и научились понимать друг друга», — отметил Голубев.
Тех, кто хочет обучить свою собаку каким-либо командам, он предупредил, что сперва необходимо изучить поведение собаки, способы управления ее поведением, научиться четко подавать команды или жесты, а также быть терпеливым и настойчивым.
Если хозяин нетерпелив, излишне эмоционален, не умеет правильно подать команду и вовремя поощрить собаку за ее исполнение, то собака рано или поздно утратит интерес к контакту с владельцем и постарается «увильнуть» от обучения, рассказал кинолог.
«Если вы хотите иметь питомца не только для прогулок и лежания на диване, но и получать радость от общения и совместного обучения с ним, то лучше всего обратиться к инструктору-дрессировщику, чтобы он помог научить собаку многим интересным вещам или даже подготовить вас к занятиям спортом с собакой», — заключил он.