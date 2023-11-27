Ученые рассказали, как полюбить еду, которая вам не нравится

Продукты состоят из различных соединений и питательных веществ (в том числе белков, жиров и углеводов. Также присутствуют ароматы, которые распознаются как носом, так и языком. Все это создает вкус пищи. В совокупности с текстурой он влияет на предпочтения человека в еде.

На вкусовые предпочтения может влиять много факторов, таких как возраст, гендер, генетика и окружающая среда. Конечно, в них может быть сходство, но у каждого человека ощущения от пищи будут разными.

Со временем людям начинают нравиться те продукты, которые ранее недолюбливали. Самый яркий пример — пиво и кофе. Способность преодолевать неприязнь к определенным продуктам может быть обусловлена:



социальным подтекстом. Например, в некоторых странах это может ассоциироваться с переходом во взрослую жизнь;

физиологические эффекты содержащихся в них соединений. В кофе есть кофеин, а в пиве — алкоголь. Многим нравятся эффекты, которые вызывают эти вещества.

Однако есть много продуктов, которые являются полезными, но не вызывают таких ощущений, как кофе или алкоголь, однако являются очень полезными. Специалисты рассказали, как привить любовь к пище, которая не нравится.

Есть, есть и еще раз есть!

Чтобы полюбить какой-то продукт, достаточно часто его употреблять. Чтобы привыкнуть к определенному вкусу, может потребоваться 10−15 попыток или больше, прежде чем появиться уверенность, что еда вкусная.

Перебивайте вкус горечи

Бывают полезные продукты, но горькие. Такой вкус можно перебить другой пищей, содержащей соль или сахар.

Ешьте невкусное после приятных занятий

Например, можно употреблять нелюбимую пищу после занятий спортом или прогулки по нравящимся вам местам.

Принимайте пищу, когда чувствуете голод

Вы точно съедите нелюбимый продукт, когда голодны, и примите этот вкус. На полный желудок он вам может уже не понравиться.

Самовнушение

Нужно всегда помнить, что вы наслаждаетесь едой, доказывать себе, что она вкусная. Также любая причина, например, переезд в другую страну или желание вести здоровый образ жизни, может смотивировать есть то, что не нравится.

Начинайте с раннего возраста

Детям легче научиться любить новые и даже полезные продукты, так как их вкусы еще не устоялись.

Специалисты отмечают, что к полезным продуктам, так как постоянное употребление только вкусных и калорийных продуктов может привести к дефициту витаминов и увеличить развития хронических заболеваний.

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Анна Морозова