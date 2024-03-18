Ученые рассказали, как древние люди избежали исчезновения

Исследователи пересмотрели записи о местах обитания ранних гоминидов по всей Евразии и обнаружили группу мест, достоверно датированных 900 000 годами назад. Эти данные ученые сравнили с информацией о морских отложениях, которые хранят свидетельства изменений климата в виде изотопов кислорода. Показатель этого соединения в минералах указывает на то, был ли климат во время миграции и сокращения популяции теплее или холоднее.