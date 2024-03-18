Ученые рассказали, как древние люди избежали исчезновения

Согласно результатам прошлогоднего геномного исследования, 900 тысяч лет назад популяция предков современного человека сократилась до 1300 особей. Это поставило человечество на грань полного уничтожения. Новая научная работа, опубликованная учеными из Италии и США в журнале PNAS, показала, что массовая миграция людей из Африки произошла в то же время.
Исследователи пересмотрели записи о местах обитания ранних гоминидов по всей Евразии и обнаружили группу мест, достоверно датированных 900 000 годами назад. Эти данные ученые сравнили с информацией о морских отложениях, которые хранят свидетельства изменений климата в виде изотопов кислорода. Показатель этого соединения в минералах указывает на то, был ли климат во время миграции и сокращения популяции теплее или холоднее.
Геномные данные и датировка стоянок гоминидов в совокупности позволили ученым предположить, что резкое сокращение популяции и миграция происходили одновременно. Во время переходного периода уровень мирового океана понизился, а Азия и Африка высохли (на их месте образовались обширные участки суши).
Тогда гоминиды, жившие на этих территориях, столкнулись бы с голодом и отсутствием воды. Но в то же время им стали доступны сухопутные пути в Евразию, в которой древние люди смогли скрыться от погодных условий.
«Мы предполагаем, что повышенная засушливость, которая вызвала распространение саванн и сухих зон на большей части континентальной Африки, подтолкнула ранние популяции Homo в Африке к адаптации или миграции, чтобы избежать вымирания», — рассказали ученые.
Они добавили, что быстрая миграция в ответ на изменяющиеся условия климата — это то, что может объяснить переход древних людей из Африки 900 тысяч лет назад и внести вклад в современные геномные доказательства того, что современные африканские популяции являются наиболее уязвимыми к перемене условий окружающей среды.
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Анна Морозова