Анализ зубов позволил ученым узнать о переездах древнего скандинава, принесенного в жертву

Изотопный анализ стронция, углерода и кислорода из зубной эмали мужчины позволили установить, что детство он провел на побережье скандинавского полуострова. В раннем возрасте он питался в основном рыбой и морскими млекопитающими, но в более поздние подростковые годы в его рационе появились овцы и козы. Генетически ближе всех ему оказались люди из Норвегии и Швеции.