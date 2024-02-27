Ученые рассказали, что скрывается за детскими рисунками

Результаты исследования показали, что навык рисования и способность узнавать объект по картинке развиваются параллельно. С возрастом изображения становятся более узнаваемыми. Это связано не только с развитием мелкой моторики, но и с изменением мышления и восприятия окружающего мира. В это же время успешное определение предмета не всегда связано с улучшением художественных умений.