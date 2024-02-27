Ученые рассказали, что скрывается за детскими рисунками

Ученые из Стэнфордского университета (США) проанализировали, как по мере взросления у ребенка меняется способность рисовать и распознавать нарисованные объекты, а также зависят ли эти навыки друг от друга. Работа опубликована в журнале Nature Communications.
Ученые установили игровой автомат в Детском музее открытий в Сан-Хосе, который показывал видеоподсказки и давал задания нарисовать предметы. На работу над каждым из них отводилось 30 секунд.
В эксперименте участвовали дети от двух до десяти лет. Старших участников просили не только рисовать предметы, но и комментировать, в какой момент какую часть объекта (например, голову, уши или хвост) они рисуют. Также каждого ребенка спрашивали о том, что изображено на картинках других.
В выборку вошли 37770 рисунков. После их анализа при помощи нейронных сетей авторы работы изучили, какая информация об объекте содержится в изображении и как она влияет на распознавание.
Старшие дети, как и предполагалось, лучше рисовали и прорабатывая детали. Младшие с заданием справлялись хуже, но могли точнее определить, что представлено на работах других участников эксперимента.
Однако даже в примитивных рисунках ученые увидели сигналы, которые указывают на знания ребенка о предмете. Например, если тигра на изображении было узнать сложно, в нем угадывалось именно животное. При этом некоторые испытуемые передали информацию о реальных размерах объектов, которые они воспроизводили на экране игрового автомата.
Результаты исследования показали, что навык рисования и способность узнавать объект по картинке развиваются параллельно. С возрастом изображения становятся более узнаваемыми. Это связано не только с развитием мелкой моторики, но и с изменением мышления и восприятия окружающего мира. В это же время успешное определение предмета не всегда связано с улучшением художественных умений.
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Анна Морозова