Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые рассказали, что скрывается за детскими рисунками

С возрастом картинки становятся более узнаваемыми.
Источник: Bria Long, Judith E. Fan, Holly Huey, Zixian Chai & Michael C. Frank

Ученые из Стэнфордского университета (США) проанализировали, как по мере взросления у ребенка меняется способность рисовать и распознавать нарисованные объекты, а также зависят ли эти навыки друг от друга. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Ученые установили игровой автомат в Детском музее открытий в Сан-Хосе, который показывал видеоподсказки и давал задания нарисовать предметы. На работу над каждым из них отводилось 30 секунд.

В эксперименте участвовали дети от двух до десяти лет. Старших участников просили не только рисовать предметы, но и комментировать, в какой момент какую часть объекта (например, голову, уши или хвост) они рисуют. Также каждого ребенка спрашивали о том, что изображено на картинках других.

В выборку вошли 37770 рисунков. После их анализа при помощи нейронных сетей авторы работы изучили, какая информация об объекте содержится в изображении и как она влияет на распознавание.

Старшие дети, как и предполагалось, лучше рисовали и прорабатывая детали. Младшие с заданием справлялись хуже, но могли точнее определить, что представлено на работах других участников эксперимента.

Однако даже в примитивных рисунках ученые увидели сигналы, которые указывают на знания ребенка о предмете. Например, если тигра на изображении было узнать сложно, в нем угадывалось именно животное. При этом некоторые испытуемые передали информацию о реальных размерах объектов, которые они воспроизводили на экране игрового автомата.

Результаты исследования показали, что навык рисования и способность узнавать объект по картинке развиваются параллельно. С возрастом изображения становятся более узнаваемыми. Это связано не только с развитием мелкой моторики, но и с изменением мышления и восприятия окружающего мира. В это же время успешное определение предмета не всегда связано с улучшением художественных умений.

Ранее ученые сравнили детские рисунки саамов столетней давности с работами современных детей.

Анна Морозова