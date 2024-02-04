Ученые сравнят детские рисунки саамов столетней давности с работами современных детей

ТАСС, 2 февраля. В Международный день саамов, который отмечается 6 февраля, одна из исследовательских партий экспедиции РАН «Чистая Арктика — Восток — 77» будет работать в Ловозере. Этот этап экспедиции проводят ученые из Мурманского краеведческого музея и Российской академии наук.
Экспедиция «Чистая Арктика — Восток — 77», в рамках которой осуществляется несколько исследований на российском Севере, завершает серию научных полевых работ в регионе уникальное исследование «Динамика визуальной культуры и историко-культурного ландшафта».
В ходе экспедиции, старт которой был дан 15 августа 2023 года, исследователи во главе с руководителем исследовательской партии экспедиции Константином Коткиным обнаружили в архивах несколько десятков рисунков саамских детей, живших в Ловозере более века назад.
«Дети, по заданию учителя, рисовали своих родителей в процессе традиционной хозяйственной деятельности, — рассказал Коткин. — И мы планируем погрузить современных ловозерских ребят в выполнение рисунков в аналогичной манере и тематике.».
Ученые не только планируют сравнить рисунки и комментарии к рисункам прапрадедов и их праправнуков, но и провести интервьюирование саамов в рамках комплексного исследования, которое проводится участниками экспедиции «Чистая Арктика — Восток — 77» на территории проживания 19 народов Севера от Мурманска до Уэлена. Ведь задачей экспедиции является сбор данных о современном состоянии сообществ коренных малочисленных народов, изменениях в их традиционной деятельности, сохранности языка и культурного наследия.
«По итогам конкретно этого исследования, мы ожидаем ряд научных статей, проливающих свет на развитие современных сообществ кольских саамов. Этот народ интересен и важны исследования его современного состояния, так как его культура — важная часть культуры российского Заполярья,» — рассказала научный руководитель экспедиции «Чистая Арктика — Восток — 77» Вероника Симонова.
Ученые надеются, по итогам экспедиции, провести выставки рисунков в Мурманске, Москве и Санкт-Петербурге.
«Во взаимодействии с Мурманским областным краеведческим музеем мы надеемся привлечь внимание российской общественности к самобытной культуре коренного малочисленного народа саамов Кольского полуострова. Для этого планируем ряд крупных публикаций и выставок, на которых рядом будут представлены рисунки современных детей из саамских и смешанных семей и их прапрабабушек и прапрадедушек», — рассказал заместитель начальника экспедиции Дмитрий Белов.
Экспедиция «Чистая Арктика — Восток — 77» стартовала из Мурманска 15 августа 2023 года и проводит научные исследования по всей Арктике в рамках госзаданий или грантов ряда институтов Российской академии наук. Эта экспедиция выполняет задачи по разведке маршрутов и проведению установочных исследований для цикла экспедиций РАН в 2024—2030 годах. Участники экспедиции проводят испытания российской техники, средств связи, экипировки и материалов-утеплителей в рамках программ импортозамещения для Арктической зоны РФ. Публикации по итогам экспедиции должны стать базой для новой волны научного освоения российской Арктики и демонстрации исследовательскому сообществу новых методик и технологий проведения континентальных научных экспедиций.