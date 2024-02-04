Ученые сравнят детские рисунки саамов столетней давности с работами современных детей

Экспедиция «Чистая Арктика — Восток — 77» стартовала из Мурманска 15 августа 2023 года и проводит научные исследования по всей Арктике в рамках госзаданий или грантов ряда институтов Российской академии наук. Эта экспедиция выполняет задачи по разведке маршрутов и проведению установочных исследований для цикла экспедиций РАН в 2024—2030 годах. Участники экспедиции проводят испытания российской техники, средств связи, экипировки и материалов-утеплителей в рамках программ импортозамещения для Арктической зоны РФ. Публикации по итогам экспедиции должны стать базой для новой волны научного освоения российской Арктики и демонстрации исследовательскому сообществу новых методик и технологий проведения континентальных научных экспедиций.