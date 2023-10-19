Ученые расшифровали каменную «карту сокровищ» из Франции

В 2021 году каменная плита Сен-Белец, обнаруженная на северо-западе Франции, была объявлена ​​исследователями старейшей картой Европы. С тех пор гравированный артефакт из кургана бронзового века тщательно изучался учеными. «Использование карты для поиска археологических памятников — отличный подход. Мы никогда так не работали», — сказал Иван Пайлер, профессор Университета Западной Бретани (UBO).

На древней карте отмечена территория размером примерно 30 на 21 километр, пишет ScienceAlert. Коллега Пайлера, Клемент Николас из Национального центра научных исследований, сообщил, что им нужно будет обследовать всю территорию и сопоставить отметки на плите. По его словам, эта работа может занять 15 лет.

Николас и Пайллер были частью команды, которая заново открыла плиту в 2014 году — первоначально она была обнаружена в 1900 году местным историком, который не понял ее значения. Позже к французским экспертам присоединились коллеги из других учреждений Франции и за рубежом. В грубых неровностях и линиях плиты можно было увидеть реки и горы Рудуаллека — части региона Бретань, расположенной примерно в 500 километрах к западу от Парижа.

Исследователи отсканировали плиту и сравнили ее с текущими картами, обнаружив совпадение примерно на 80%.

«Нам еще предстоит идентифицировать все геометрические символы и изучить легенды, которые с ними связаны», — отметил Николас. Камень «украшен» крошечными впадинами, которые, по мнению исследователей, могут указывать на курганы, дома или геологические отложения. Раскрытие их значения может привести к целому потоку новых находок.

Недавнее исследование показало, что самым известным викингом была женщина. Ученые пришли к этому выводу, изучив надписи на рунических камнях.

Олеся Маевская