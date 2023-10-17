Исследование: самым известным викингом была женщина

Источник: Antiquity

Харальд Синезубый (Harald Bluetooth) — самый известный из предводителей викингов, прославившийся объединением народа Дании во время своего правления с 958 по 985 год нашей эры. Однако, как недавно выяснилось, ему предшествовал еще один прославленный монарх — тот, который изображен на даже большем количестве рунических камней викингов, чем сам Bluetooth — его мать, Тира. К такому выводу пришли ученые из Швеции.

Анализ двух групп рунических камней, посвященных первой известной королеве Дании, намекает на то, что Тира когда-то была популярнее как сына, так и своего супруга. Ученые того времени приписывали ей расширение системы датских укреплений Даневирке, которым удалось сдержать немецкое вторжение. Однако в остальном ее история остается загадкой.

Как отмечают авторы статьи, опубликованной в журнале Antiquity, пока неясно, кем были члены ее семьи, откуда они пришли и как она правила как королева. «Упоминание Тайры не менее чем на четырех рунических камнях не имеет аналогов в Дании эпохи викингов», — пишут исследователи.

Они отмечают, что анализ данных указывает на то, что королева была одной из ключевых фигур — или даже ключевой фигурой — в формировании Датского королевства, в котором она сама, возможно, играла более активную роль, чем предполагалось ранее. К примеру, на одной из групп мемориальных камней, найденных в Еллинге, королевской резиденции монархии викингов, Тира описана как «сила/спасение Дании».

Между тем, на другой группе мемориальных камней, известных как Камни Равнунге-Туэ, также упоминается ее имя в сочетании со словами «леди» или «королева». Авторы исследования подозревают, что эти Тиры — одно и то же лицо, тем более ученые нашли связующую нить между обеими группами камней. 3D-сканирование и тщательный анализ техник резьбы позволяют предположить, что камни были высечены известным мастером того времени.

В датской традиции такие валуны окрашивались в яркие цвета и устанавливались на важных и видных местах — могильных курганах, перекрестках или местах захоронений. Обычно в честь отдельного человека воздвигался только один рунный камень, и чаще всего этим человеком был мужчина. Фактически на сегодняшний день найдено менее десяти таких постаментов, посвященных женщинам, и четыре из них посвящены Тире.

Недавно житель норвежского города Сетесдаль во дворе частного дома обнаружил могилу викинга.

Олеся Маевская