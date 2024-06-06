Ученые раскрыли связь между богатством и развитием рака

Исследователи изучили медицинские данные 280 тысяч человек в возрасте от 35 до 80 лет. Учитывались анамнез людей, генетика, образ жизни, а также уровень дохода. Выяснилось, что к появлению диагнозов приводит не только наследственность человека, но и его социально-экономическое положение. Так, богатые люди генетически подвержены развитию онкологических заболеваний. Согласно статистике, у них чаще диагностируют рак молочной железы, рак простаты, а также другие виды онкозаболеваний.