Ученые раскрыли связь между богатством и развитием рака

Финансовое положение влияет на состояние здоровья. К такому выводу пришли ученые из Хельсинкского университета в Финляндии. Об этом пишет New York Post.
Исследователи изучили медицинские данные 280 тысяч человек в возрасте от 35 до 80 лет. Учитывались анамнез людей, генетика, образ жизни, а также уровень дохода. Выяснилось, что к появлению диагнозов приводит не только наследственность человека, но и его социально-экономическое положение. Так, богатые люди генетически подвержены развитию онкологических заболеваний. Согласно статистике, у них чаще диагностируют рак молочной железы, рак простаты, а также другие виды онкозаболеваний.
«Генетическая информация остается неизменной течение жизни, однако риск развития заболеваний меняется по мере того, как меняются различные обстоятельства», — говорит руководитель исследования доктор Фиона Хагенбек.
Однако низкий уровень дохода не защищает от болезней. У бедных людей предрасположенность к сахарному диабету, артриту, депрессии и алкоголизму. Если говорить про онкологические заболевания, то в этом случае ученые обнаружили только повышенный риск развития рака легких.
По словам экспертов, это первое исследование, в котором была найдена связь между 19 диагнозами и уровнем дохода. Ученые продолжат свою работу, чтобы выяснить, как этот фактор может еще сказываться на здоровье человека.
Ранее ученые начали создавать нейросеть, выявляющую онкозаболевания.
Айгуль Сабитова