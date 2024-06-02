Создана выявляющая онкозаболевания нейросеть

«Наш вуз участвует в программе “Приоритет 2030”, кроме того, мы начали развивать конкретные научные проекты с Белоруссией. Одним из основных партнеров в этом плане является Гомельский государственный университет имени Скорины и Витебский государственный университет имени Машерова. С коллегами из Витебска нам удалось разработать уникальный проект: по сути, уже можно говорить о том, что российские и белорусские ученые создали нейросеть, выявляющую онкологические заболевания, в первую очередь — рак шейки матки. Сейчас завершаем обучение этой нейросети», — сказал собеседник агентства.