Ученые ранжировали иностранные языки по степени полезности для мозга

Исследователи из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ вместе с зарубежными коллегами изучили, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Результаты работы опубликованы в журнале Bilingualism: Language and Cognition.
Ученые проследили, как меняется мозг билингвов в зависимости от того, насколько родной и неродной языки отличаются друг от друга, то есть от лингвистической дистанции между ними. Близкие языки изучать легче, потому что их грамматический строй и лексико-семантическая структура похожи на родной язык. Например, между русским и белорусским лингвистическая дистанция намного меньше, чем между русским и китайским.
В эксперименте участвовало более 60 добровольцев из разных стран старше 60 лет, владеющих английским языком как иностранным. Исследование проводили онлайн. Оно состояло из нескольких частей.
Сначала участники заполнили анкету, где указали свои социодемографические параметры (пол, возраст, семейное положение, регулярность занятий спортом, тип досуга, уровень образования, количество друзей и прочее). Все это влияет на формирование когнитивного резерва. Также участники прошли тестирование на определение уровня владения иностранным языком и сообщили, как давно они его изучают и как часто используют.
Потом они выполнили фланговую задачу Эриксена. Она традиционно используется при оценке концентрации внимания. Испытуемые видят ряд из пяти стрелок, где центральная — это ключевой стимул. Боковые могут указывать в том же или обратном направлении. Вместо них могут быть другие знаки (например, тире). В этой задаче человек должен как можно быстрее указать направление центральной стрелки. Обычно обратное требует больше времени на ответ и активирует функцию подавления (она включается у билингвов, когда нужно сделать выбор между языками).
Ученые сделали интересный вывод. Те, кто владел языками большей дистанции, реагировали на вариант задачи с разнонаправленными стрелками быстрее, если они только начали изучать второй язык и еще недостаточно хорошо им овладели. При этом у людей, владеющих близкими языками, отмечался обратный эффект. Сокращение времени реакции наблюдалось в том случае, если они хорошо владели вторым языком и давно им пользовались.
Таким образом, языки, непохожие на родной, помогают работать мозгу эффективнее на начальном этапе их изучения, а близкие к родному стимулируют когнитивную функцию при более высоком уровне владения иностранным языком.
Федерико Галло, автор исследования, научный сотрудник Института когнитивных нейронаук:
Мы обнаружили динамический эффект билингвизма на когнитивные функции человека в зависимости от близости родного и иностранного языков. Лингвистическая дистанция по-разному себя проявляет на стадии изучения языка и на стадии контроля. Когда вы только начинаете учить язык, от вас требуется максимальное количество усилий, чтобы запоминать новые слова, грамматику, произношение. И чем больше язык не похож на родной, тем труднее вам будет в начале обучения.
Вместе с тем далекие языки гораздо легче различать и контролировать, чтобы избежать смешения языковых систем. В связи с этим, как только человек достигает достаточного уровня владения, полезный эффект от изучения таких языков начинает угасать.
По словам Федерико Галло, это можно сравнить с эффектом от занятий спортом. Когда человек начинает тренироваться, он видит большие изменения, мышечная масса начинает резко расти, но затем он, наоборот, начинает терять вес. Мозг также со временем избавляется от лишних, ненужных нейронных связей.
Если же говорить о языках меньшей дистанции, человеку при их изучении не нужно прилагать большие усилия для освоения лексики и грамматики, но система языкового контроля в мозге должна работать постоянно. Чем дольше мы изучаем близкий язык, тем больше тренируем исполнительную функцию мозга и тем лучше у нас работает память и внимание, что играет важную роль в старшем возрасте.
Добавим, в 2023 году сервис Superjob провел два опроса среди своих пользователей. В одном из них респондентов просили указать, какие иностранные языки они считают важными для своей карьеры, во втором — наиболее полезными для их детей. В обоих опросах лидерами стали английский и китайский.
Напомним, недавно ученые выяснили, как на мозг влияет хоровое пение.
Айгуль Сабитова