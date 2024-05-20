Ученые ранжировали иностранные языки по степени полезности для мозга

Если же говорить о языках меньшей дистанции, человеку при их изучении не нужно прилагать большие усилия для освоения лексики и грамматики, но система языкового контроля в мозге должна работать постоянно. Чем дольше мы изучаем близкий язык, тем больше тренируем исполнительную функцию мозга и тем лучше у нас работает память и внимание, что играет важную роль в старшем возрасте.



Добавим, в 2023 году сервис Superjob провел два опроса среди своих пользователей. В одном из них респондентов просили указать, какие иностранные языки они считают важными для своей карьеры, во втором — наиболее полезными для их детей. В обоих опросах лидерами стали английский и китайский.



Напомним, недавно ученые выяснили, как на мозг влияет хоровое пение.



Айгуль Сабитова