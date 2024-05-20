Установлено, как хоровое пение влияет на мозг в старости

«В целом, регулярные занятия вокально-хоровой деятельностью могут быть полезными для людей разных возрастов и состояний здоровья. Этот синтетический вид искусства, который сочетает красивую музыку и выразительный текст, сопровождается интенсивным дыханием и вокализацией, требует от участников коллектива работы в команде и заставляет каждого исполнителя ощущать свою социальную значимость, вполне может рассматриваться как инструмент, который может помочь укрепить общественное психическое здоровье. Однако, необходимо учитывать, что более важным для ощущения общего психологического благополучия является достаточно высокий уровень благополучия в других сферах жизни, таких как трудовая деятельность, личная жизнь, материальное благополучие и здоровье», — подытожила заведующая кафедрой дифференциальной психологии и психофизиологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ Татьяна Мешкова.