Ученые: рабочая память птиц подобна человеческой

Ученые из университетов Германии и Америки установили, что рабочая память некоторых видов птиц по своему функционированию схожа с человеческой. Работа опубликована в журнале Communications Biology.

Рабочим называют тип памяти, отвечающий за объединение краткосрочной и долгосрочной информации и ее обработку. Она состоит из памяти звуковой и пространственной, эпизодического буфера, связывающего эти типы памяти друг с другом. Именно с помощью нее человек способен запоминать пароли, цифры и слова. Но чем больше нужно сохранять в мозге, тем меньше вероятность, что все отложится правильно.

В своей работе ученые проводили эксперименты над двумя галками. Птицы проходили тесты, которые включали в себя запоминание цветов. Так, пернатые должны были клюнуть белую кнопку, чтобы начать тест. Затем исследователи показывали целевой оттенок перед тем, как продемонстрировать таблицу, состоящую из 64 различных цветовых квадратов.

Галки должны были рассмотреть все цвета и выбрать из нее только целевой. По мере увеличения нужных для запоминания оттенков, ответы птиц становились менее точными. Ученые сделали вывод, что у пернатых была большая нагрузка на кратковременную память, поэтому они стали ошибаться.

Ранее стало известно, почему птицы массово поют каждый день.

Анна Морозова