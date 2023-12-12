Орнитологи объяснили, почему птицы массово поют каждый день

«Результаты наших опытов дают объяснение тому, почему певчие птицы массово поют каждый день в утренние и вечерние часы, причем это пение обычно не бывает связано с какими-то событиями в окружающем мире или в жизни пернатых. Мы обнаружили, что если птицы не упражняются в пении, то сила их голосовых мышц очень быстро падает, что снижает привлекательность самцов для самок», — заявил профессор Университета Южной Дании Коэн Элеманс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают исследователи, обывателей и ученых давно интересует, почему многие виды певчих птиц устраивают «хоровое пение» в утренние и вечерние часы, что в особенности характерно для весенних и летних месяцев. Европейским и американским исследователям удалось получить ответ на этот вопрос в ходе опытов с зебровыми амадинами, певчими птицами, живущими в очень больших группах в природе.

В ходе этих опытов ученые приобрели нескольких самцов этого вида пернатых, у половины которых они «отключили» одну из голосовых мышц от нервной системы. В последующие три недели биологи отслеживали изменения в звучании песен амадин, а также замеряли силу сокращений мышц и другие их физиологические параметры. В дополнение к этому исследователи записывали песни самцов и наблюдали за тем, как на них реагировали самки.

Эти опыты показали, что прекращение ежедневных «тренировок» голосовой мышцы привело к чрезвычайно быстрому ее ослаблению — всего за неделю после начала эксперимента она потеряла более 50% от своей первоначальной силы. Это крайне негативно влияло на привлекательность самцов среди самок амадин — 75% предпочитало слушать песни самцов из контрольной группы, которые тренировали свои вокальные мышцы каждый день.

Как считают ученые, это говорит в пользу того, что певчие птицы ежедневно поют даже в плохих погодных условиях и без видимой для того причины для того, чтобы поддерживать свои голосовые мышцы в форме. Такуую особенность певчих птиц необходимо учитывать экологам и эволюционистам при оценке того, какую нагрузку на их организм оказывает способность к пению и как могло возникнуть это умение в процессе их эволюции.

О певчих птицах

Сейчас существует около 5 тыс. видов певчих птиц, использующих сложные вокальные сигналы для привлечения внимания самок, разграничения территории и передачи других сигналов между особями и группами. Опыты последних лет показывают, что эти птицы способны очень быстро запоминать и воспроизводить подобные сигналы, а также различать голоса большого числа сородичей.