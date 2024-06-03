Ученые придумали, как сделать шоколад полезнее и дешевле

Сахар в продукте теперь заменят на кожуру и мякоть плода — ученые придумали, как превратить их в густую сладкую пасту, которой можно будет полностью заменить сахар. Такая технология позволит тратить меньше воды на приготовление шоколада, а еще меньше посевных площадей — потому что теперь будет нужно меньше какао-бобов.