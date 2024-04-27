Эксперт рассказал, на самом ли деле горький шоколад полезен

Темный шоколад — популярное лакомство, которое едят даже люди, сидящие на правильном питании или диете. Многие утверждают, что оно полезно, поэтому пару кусочков в день можно себе позволить.
С одной стороны, горький шоколад богат антиоксидантами, такими как флавоноиды, которые поддерживают здоровье сердца, улучшают кровоток и когнитивные функции. Но с другой стороны, такой десерт содержит большое количество какао, что делает его слишком калорийным и жирным. Из-за этого его чрезмерное употребление может привести к увеличению веса и проблемам со здоровьем.
Эксперт Джейсон Вишнефске рассказал факты о пользе и вреде горького шоколада.
1. Полезные флавонолы
Темный шоколад богат флавонолами — классом антиоксидантных соединений, которые содержатся в какао-бобах. Они улучшают работу мозга и кровоток.
Темный шоколад также содержит другие полезные растительные соединения, такие как клетчатка, железо, магний и медь.
2. Положительное влияние на сердце
Многочисленные исследования показали, что регулярное употребление горького шоколада помогает снизить кровяное давление и риск сердечных заболеваний, а также улучшить показатели уровня холестерина.
«Считается, что антиоксиданты в темном шоколаде предотвращают окислительный стресс и воспаление, которые способствуют возникновению проблем с сердцем», — прокомментировал Джейсон.
3. Укрепление мозга
Темный шоколад полезен и для когнитивных функций. Считается, что флавоноиды способствуют притоку крови в мозг и могут защитить нейроны от повреждений.
Исследования также показывают, что горький шоколад способен улучшить память, концентрацию внимания и способность решать проблемы.
Несмотря на полезные свойства горького шоколада, эксперты говорят, что положительный эффект, доказанный исследованиями, возникает от употребления большего количества лакомства, чем в разумных пределах съедают люди.
Помимо прочего, чрезмерное употребление может привести к ожирению и свести на нет все полезные свойства. По словам Джейсона, как и в случае с другими продуктами, лакомство будет положительно влиять на организм, если его съедать в умеренных количествах, то есть не более 30 граммов в день.
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Анна Морозова