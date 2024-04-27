Эксперт рассказал, на самом ли деле горький шоколад полезен

Помимо прочего, чрезмерное употребление может привести к ожирению и свести на нет все полезные свойства. По словам Джейсона, как и в случае с другими продуктами, лакомство будет положительно влиять на организм, если его съедать в умеренных количествах, то есть не более 30 граммов в день.