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Эксперт рассказал, на самом ли деле горький шоколад полезен

Какие вещества, содержащиеся в нем, полезны для организма?

Источник: Freepik

Темный шоколад — популярное лакомство, которое едят даже люди, сидящие на правильном питании или диете. Многие утверждают, что оно полезно, поэтому пару кусочков в день можно себе позволить.

С одной стороны, горький шоколад богат антиоксидантами, такими как флавоноиды, которые поддерживают здоровье сердца, улучшают кровоток и когнитивные функции. Но с другой стороны, такой десерт содержит большое количество какао, что делает его слишком калорийным и жирным. Из-за этого его чрезмерное употребление может привести к увеличению веса и проблемам со здоровьем.

Эксперт Джейсон Вишнефске рассказал факты о пользе и вреде горького шоколада.

1. Полезные флавонолы

Темный шоколад богат флавонолами — классом антиоксидантных соединений, которые содержатся в какао-бобах. Они улучшают работу мозга и кровоток.

Темный шоколад также содержит другие полезные растительные соединения, такие как клетчатка, железо, магний и медь.

2. Положительное влияние на сердце

Многочисленные исследования показали, что регулярное употребление горького шоколада помогает снизить кровяное давление и риск сердечных заболеваний, а также улучшить показатели уровня холестерина.

«Считается, что антиоксиданты в темном шоколаде предотвращают окислительный стресс и воспаление, которые способствуют возникновению проблем с сердцем», — прокомментировал Джейсон.

3. Укрепление мозга

Темный шоколад полезен и для когнитивных функций. Считается, что флавоноиды способствуют притоку крови в мозг и могут защитить нейроны от повреждений.

Исследования также показывают, что горький шоколад способен улучшить память, концентрацию внимания и способность решать проблемы.

Несмотря на полезные свойства горького шоколада, эксперты говорят, что положительный эффект, доказанный исследованиями, возникает от употребления большего количества лакомства, чем в разумных пределах съедают люди.

Помимо прочего, чрезмерное употребление может привести к ожирению и свести на нет все полезные свойства. По словам Джейсона, как и в случае с другими продуктами, лакомство будет положительно влиять на организм, если его съедать в умеренных количествах, то есть не более 30 граммов в день.

Ранее были названы полезные и вредные для организма свойства березового сока.

Анна Морозова