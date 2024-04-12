В чем польза и вред березового сока?

Березовый сок содержит целебные антиоксиданты и полезные микроэлементы. В нем есть марганец, калий, магний, кальций, цинк, а также органические кислоты, которые стимулируют пищеварение. В этом напитке также есть сапонин, который понижает концентрацию липидов и препятствует развитию атеросклероза, а также большое количество витамина С.
Помимо этого, березовый сок увеличивает выработку клеток эпидермиса — кератиноцитов, которые создают защитный барьер от потери кожей влаги и от УФ-лучей, и способствует ускорению и улучшению роста волос, а также уменьшению их ломкости.
Количество и состав активных веществ в березовом соке различаются от вида березы, географии и срока сбора. По словам специалистов, самый вкусный сок дают березы, растущие на возвышенности.
Можно ли похудеть, если пить березовый сок?
Березовый сок на 90% состоит из воды. Он хорошо утоляет жажду и притупляет аппетит. Этот сок низкокалорийный. Литр натурального сока содержит двести пятьдесят калорий. Чтобы снизить вес, одного сока будет мало. Необходимо скорректировать и питание, исключить или свести к минимуму очень калорийные продукты, выпечку, фаст-фуд и сладкую газировку, жирную, жареную пищу, сдобу, кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты, маринады и промышленные консервы.
Кому противопоказан березовый сок?
В березовом соке присутствуют сахароза, глюкоза, фруктоза, различные кислоты. Это следует учитывать тем, у кого повышен уровень сахара в крови.
При гастрите березовый сок может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и обострить заболевание.
Сок в большом количестве нельзя пить тем, у кого камни в почках, поскольку напиток обладает мочегонным свойством. Отказаться от употребления стоит и тем, у кого аллергия на березу.