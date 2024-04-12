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В чем польза и вред березового сока?

Березовый сок можно пить в натуральном виде или использовать для приготовления различных напитков — например, кваса или пива.

Источник: РИА "Новости"

Березовый сок содержит целебные антиоксиданты и полезные микроэлементы. В нем есть марганец, калий, магний, кальций, цинк, а также органические кислоты, которые стимулируют пищеварение. В этом напитке также есть сапонин, который понижает концентрацию липидов и препятствует развитию атеросклероза, а также большое количество витамина С.

Помимо этого, березовый сок увеличивает выработку клеток эпидермиса — кератиноцитов, которые создают защитный барьер от потери кожей влаги и от УФ-лучей, и способствует ускорению и улучшению роста волос, а также уменьшению их ломкости.

Количество и состав активных веществ в березовом соке различаются от вида березы, географии и срока сбора. По словам специалистов, самый вкусный сок дают березы, растущие на возвышенности.

Можно ли похудеть, если пить березовый сок?

Березовый сок на 90% состоит из воды. Он хорошо утоляет жажду и притупляет аппетит. Этот сок низкокалорийный. Литр натурального сока содержит двести пятьдесят калорий. Чтобы снизить вес, одного сока будет мало. Необходимо скорректировать и питание, исключить или свести к минимуму очень калорийные продукты, выпечку, фаст-фуд и сладкую газировку, жирную, жареную пищу, сдобу, кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты, маринады и промышленные консервы.

Кому противопоказан березовый сок?

В березовом соке присутствуют сахароза, глюкоза, фруктоза, различные кислоты. Это следует учитывать тем, у кого повышен уровень сахара в крови.

При гастрите березовый сок может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и обострить заболевание.

Сок в большом количестве нельзя пить тем, у кого камни в почках, поскольку напиток обладает мочегонным свойством. Отказаться от употребления стоит и тем, у кого аллергия на березу.