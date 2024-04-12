В чем польза и вред березового сока?

Березовый сок содержит целебные антиоксиданты и полезные микроэлементы. В нем есть марганец, калий, магний, кальций, цинк, а также органические кислоты, которые стимулируют пищеварение. В этом напитке также есть сапонин, который понижает концентрацию липидов и препятствует развитию атеросклероза, а также большое количество витамина С.