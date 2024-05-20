Ученые придумали батарейки из куриного жира

Затем химики изучили сажу под электронным микроскопом и обнаружили, что на наноуровне ее углеродная решетка выглядит как однородные концентрические кольца, которые чем-то напоминают срез луковицы. Эта структура так и называется — нанолуковица. Затем ученые собрали из полученного вещества из наночастиц анод асимметричного суперконденсатора. Суперконденсаторы часто используют в электрическом транспорте — они особенно эффективно работают с кинетической и потенциальной энергией.