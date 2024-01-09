Создана первая в мире батарейка на основе главного компонента человеческой крови

Гемоглобин — белок, присутствующий в красных кровяных тельцах. Он отвечает за транспортировку кислорода из легких к различным тканям организма и за перенос углекислого газа в обратном направлении.

Исследовательская группа разработала безвредную для организма воздушно-цинковую батарею, в которой вещество крови ускоряет реакцию восстановления кислорода. Во время реакции кислород превращается в воду и высвобождает электроны, превращаясь в воду.

По словам одного из авторов изобретения Мануэля Луны, прототип устройства с 0,165 миллиграмма гемоглобина работал в течение 20−30 дней. Такие элементы питания более устойчивы к неблагоприятным условиям окружающей среды и обладают биосовместимостью, что позволит безопасно использовать их в кардиостимуляторах и других вживляемых в организм приборах.

Ученый отметил, что гемоглобин для перспективных батарей можно получать из крови любых млекопитающих.

Главным минусом разработки пока остается невозможность перезарядить подобные батареи. Для этого необходимо подобрать еще один биологический белок, который будет преобразовывать воду обратно в кислород. Также данные устройства невозможно применять в безвоздушном пространстве.