Ученые при помощи МРТ объяснили измененные состояния сознания

Ученые из США и Франции выяснили, что ствол головного мозга, состоящий из пучков нервных клеток, может поддерживать бодрствование в сознании человека. Об этом пишет Science Alert.
В настоящее время считается, что сознание можно разделить на возбуждение (или бодрствование) и осознанность. Исследование 2016 года, проведённое учёными из Гарвардской медицинской школы, впервые выявило связь между стволом мозга, регулирующим возбуждение, и частями мозга, отвечающими за осознание.
В новом исследовании специалисты решили изучить «сеть покоя» — состояние, когда мозг находится в режиме ожидания, то есть может обрабатывать информацию, но при этом не занят какой-либо задачей. Ее исследователи назвали сетью восходящего возбуждения по умолчанию (dAAN) — по умолчанию для способа, при котором не требуется активного ввода.
Ученые использовали МРТ для сканирования мозга трех умерших людей, пожертвовавших этот орган для научных целей, а также изучили данные 84 МРТ здоровых людей.
В среднем мозге был обнаружен центр с широкими связями в вентральной тегментальной области (VTA), который демонстрирует обширную связь с другими недавно картированными узлами dAAN. VTA также была хорошо связана с другой сетью в коре головного мозга, известной своей ролью в осознании.
Ранее считалось, что VTA модулирует поведение и познание, однако новое исследование показало, что она также может поддерживать бодрствование и, как следствие, осознанность.
Также были найдены две другие прямые связи между стволом мозга и корой, которые взаимодействуют, связывая бодрствование и осознание.
Ранее ученые рассказали, что спинной мозг намного умнее, чем казалось ранее.
Анна Морозова