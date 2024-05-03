Ученые при помощи МРТ объяснили измененные состояния сознания

В новом исследовании специалисты решили изучить «сеть покоя» — состояние, когда мозг находится в режиме ожидания, то есть может обрабатывать информацию, но при этом не занят какой-либо задачей. Ее исследователи назвали сетью восходящего возбуждения по умолчанию (dAAN) — по умолчанию для способа, при котором не требуется активного ввода.