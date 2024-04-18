Спинной мозг оказался умнее, чем считалось ранее

Если задняя нога второй мыши слишком сильно опускалась вниз, ее стимулировали ударом электрического тока. Вторая мышь также получала электростимуляцию, но это не было связано с положением ее лап. За десять минут эксперимента испытуемые поняли, что лучше держать конечности как можно выше.