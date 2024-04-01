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Ученые: пребывание в школе влияет на продолжительность жизни

Оно замедляет старение.

Источник: РИА "Новости"

Пребывание в школе не только делает человека образованным, но и увеличивает продолжительность его жизни. К такому выводу пришли ученые из США, Норвегии и Великобритании, проанализировав данные о 3101 человеке в трех поколениях. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

В ходе исследования специалисты использовали алгоритм эпигенетических часов, предназначенный для измерения биологического возраста при помощи определенных маркеров ДНК. Исследователи напомнили, что, говоря о старении организма, они подразумевают то время, когда клетки начинают разрушаться.

С помощью перекрестных ссылок между братьями и сестрами, а также детьми и их родителями ученые смогли выявить влияние образования на износ клеток организма. Оказалось, что дополнительные два года обучения в школе замедляют процессы старения на 2−3%.

Вопрос о том, почему так происходит, в работе не рассматривался. Исследователи предполагают, что лучшее обучение способствует получению престижной работы, что, в свою очередь, означает доступ к здравоохранению и возможности вести более здоровый образ жизни. Потребуются дальнейший анализ полученных данных, чтобы узнать, как работает связь между обучением в школе и замедлением старения.

Ранее ученые выяснили, что бедность может ускорить старение мозга.

Анна Морозова