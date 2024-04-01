Ученые: пребывание в школе влияет на продолжительность жизни

Вопрос о том, почему так происходит, в работе не рассматривался. Исследователи предполагают, что лучшее обучение способствует получению престижной работы, что, в свою очередь, означает доступ к здравоохранению и возможности вести более здоровый образ жизни. Потребуются дальнейший анализ полученных данных, чтобы узнать, как работает связь между обучением в школе и замедлением старения.