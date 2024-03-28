Бедность может ускорить старение мозга

У людей, выросших в бедных семьях, было меньшее количество волокон, отходящих от каждого нейрона (плотность нейритов), и более низкая степень защитного покрытия на этих волокнах (миелинизация). Эти факторы способствуют более быстрому разрушению белого вещества. При этом у людей с более высокими доходами такие маркеры старения белого вещества мозга не так негативно сказывались на когнитивных способностях.