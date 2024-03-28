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Бедность может ускорить старение мозга

В нем разрушается белое вещество.

Источник: AP 2023

Ученые из Университета Лозанны и Женевского университета в Швейцарии обнаружили связь между низким доходом семьи и более быстрым разрушением белого вещества внутри человеческого мозга. Исследование опубликовано в журнале JNeurosci.

Белое вещество мозга — это компонент центральной нервной системы человека. Оно особенно важно при передаче сообщений и сигналов по мозгу, а от его количества напрямую зависят когнитивные способности.

Ученые провели анализ результатов магнитно-резонансной томографии (МРТ) добровольцев в возрасте от 50 до 91 года. Исследователи учитывали возраст, пол, проблемы со здоровьем и материальное положение. Также все участники прошли тест на проверку уровня когнитивных способностей.

Оказалось, что у добровольцев из бедных семей было больше признаков старения белого вещества в мозге и более низкие оценки в когнитивных тестах, чем у представителей богатых семей.

У людей, выросших в бедных семьях, было меньшее количество волокон, отходящих от каждого нейрона (плотность нейритов), и более низкая степень защитного покрытия на этих волокнах (миелинизация). Эти факторы способствуют более быстрому разрушению белого вещества. При этом у людей с более высокими доходами такие маркеры старения белого вещества мозга не так негативно сказывались на когнитивных способностях.

Ранее социологи описали разницу в отношении к деньгам между молодежью и пожилыми людьми.

Анна Морозова