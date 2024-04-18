Ученые получили золото толщиной в атом

Исследователи из Университета Линчепинга (Швеции) впервые смогли получить Goldene — двухмерный материал из атомов золота. Его назвали голденом по аналогии с графеном, который представляет собой двухмерный слой углерода. Научная работа опубликована в журнале Nature Synthesis.
Золото очень сложно преобразовать в двухмерную форму, так как оно имеет свойство слипаться. Из-за этого предыдущие попытки получить Goldene либо приводили к тому, что он был толщиной в два атома, либо он превращался в монослой, который было невозможно отделить от других материалов.
Ученые только через несколько лет добились успеха, использовав технологию японских кузнецов, которые создавали узоры на лезвиях ножей при помощи реагента Мураками — смеси химикатов, используемых в металлообработке для травления углерода и окрашивания стали.
Как отмечают специалисты, создания голдена во многом стало случайностью. Изначально ученые использовали материал карбид титана кремний. Его хотели покрыть золотом, но при высоких температурах оно заменило слой кремния внутри карбида.
Затем при помощи реагента Мураками ученые отделили золото от углерода и получили одноатомный слой драгоценного материала. Чтобы избежать его скручивания, на поверхность нанесли специальное вещество.
Ученые пояснили важность работы, рассказав, что обычное золото служит хорошим проводником электричества, а двумерное приобретает свойства полупроводника, проводимость которого можно регулировать. Это позволит использовать голден в химической промышленности для очистки воды.
Ранее специалисты обнаружили новую форму кристалла, в котором электроны не могут двигаться.
Анна Морозова