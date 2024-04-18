Ученые получили золото толщиной в атом

Золото очень сложно преобразовать в двухмерную форму, так как оно имеет свойство слипаться. Из-за этого предыдущие попытки получить Goldene либо приводили к тому, что он был толщиной в два атома, либо он превращался в монослой, который было невозможно отделить от других материалов.