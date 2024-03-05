Физики обнаружили новую странную форму кристалла

В некоторых материалах электроны не могут находится в состоянии движения. Так, такое явление ранее наблюдалось в веществах в двух измерениях. Однако теперь специалисты заметили его в трехмерной кристаллической решетке металла, известной как пирохлор. Такие минералы имеют сложную структуру.