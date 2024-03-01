Ученые показали фотографии обледенелых песчаных дюн Марса

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) представили снимки, сделанные орбитальным аппаратом Mars Express в районе северного полюса планеты, известного как Planum Boreum. На изображениях видно, как огромные песчаные дюны встречаются со многими слоями льда, покрывающими полюс планеты.
Хотя фотографии охватывают только часть барханов Красной планеты, на них отчетливо видно ландшафтное наслоение. Области с самой низкой высотой имеют синий/зеленый цвета, а самые высокие — красный/белый/коричневый.
Эти слои образовались в результате того, что смесь пыли, водяного льда и инея со временем оседала на марсианской земле. Каждый слой содержит ценную информацию об истории Марса, рассказывающую, как изменился климат планеты за последние несколько миллионов лет.
Недавно NASA предложило любителям Марса работу мечты на год. Кандидатам предстоит жить в изолированной модели обитаемой станции, созданной методами 3D-печати в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне.
Олеся Маевская