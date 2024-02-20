NASA предлагает любителям Марса работу мечты на год

Приемлемые кандидаты должны быть гражданами или постоянными жителями США в возрасте от 30 до 55 лет, с отличным здоровьем, некурящими и не иметь судимостей. Каждый член экипажа также должен обладать ученой степенью в технической дисциплине, иметь не менее тысячи часов работы пилотом самолета или опыт подготовку военного офицера. Крайний срок подачи онлайн-заявок — вторник, 2 апреля 2024 г.