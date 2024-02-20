NASA предлагает любителям Марса работу мечты на год

CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) — проект, проводимый NASA, цель которого — имитация работы экипажа из четырех человек на изолированной модели марсианской обитаемой станции, созданной методами 3D-печати в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Модель включает как само жилище, так и имитацию среды Красной планеты вокруг нее.
NASA планирует набрать экипаж из четырех человек для ее годового испытания. Модель представляет собой пространство площадью 158 квадратных метров под названием Mars Dune Alphs. «Во время миссии экипаж будет имитировать выходы в открытый космос и предоставлять данные о множестве факторов, включая показатели здоровья», — поясняет NASA на сайте миссии.
«Наличие этой аналоговой среды позволит нам добавить некоторые эффекты реализма, которых мы не могли бы получить на Международной космической станции», — отмечает главный исследователь CHAPEA Грейс Дуглас. Как и во всех миссиях NASA, критерии отбора кандидатов достаточно жесткие. Весь процесс отбора займет до 14 месяцев.
Приемлемые кандидаты должны быть гражданами или постоянными жителями США в возрасте от 30 до 55 лет, с отличным здоровьем, некурящими и не иметь судимостей. Каждый член экипажа также должен обладать ученой степенью в технической дисциплине, иметь не менее тысячи часов работы пилотом самолета или опыт подготовку военного офицера. Крайний срок подачи онлайн-заявок — вторник, 2 апреля 2024 г.
В начале года NASA раскрыло планы на 2024 год.
Олеся Маевская