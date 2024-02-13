Ученые перечислили секреты здоровья суставов

Движение имеет решающее значение для нашего здоровья, очень важно сохранять тело сильным и гибким. Даже хорошая осанка не предотвратит потенциальную скованность или будущую боль в суставах без регулярных движений. В идеале в рабочее время, особенно если вы большую часть дня сидите, старайтесь отходить от рабочего места каждые 20−30 минут. Прогуляйтесь, заварите чай, пообщайтесь с коллегой. Если движение ограничено, сделайте плавные покачивания плечами вперед и назад или простые скручивания позвоночника и наклоны в стороны в сидячем положении. Если же ваша работа активна, но предполагает повторяющиеся движения или длительное пребывание в одной позе, во время перерывов двигайтесь в ином направлении и ритме, чтобы сохранить баланс.