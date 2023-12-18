На боковую. Стоматолог объяснил, как поза, в которой мы спим, портит зубы

Сон во многом определяет наше здоровье: как физическое, так и психологическое. Но чтобы он был крепким и оздоравливающим, важно не только соблюдать режим и обзавестись правильными постельными принадлежностями, но и занять правильную позу в постели. Оказывается, ее влияние на зубы — весьма значительно. Но в первую очередь это касается детей. Об этом aif.ru рассказал врач-стоматолог, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог и главный врач стоматологической клиники, кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов.

Спать зубами к стенке

«Если ребенок спит в анатомически правильной позе, преимущественно на спине, то положение во сне никак не повлияет на состояние зубов, — говорит Дахкильгов. — Но если поза для сна нефизиологична, то со временем это может привести к проблемам. Например, к кривизне зубов, нарушению окклюзии, то есть их смыкания друг с другом, развитию дефектов прикуса и к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом». В последнем случае будет возникать неприятный хруст при открывании рта и другие неприятности.

Нефизиологичными считаются такие позы, как сон на боку или с открытым ртом. А также плохо для зубов, если ребенок спит, подложив под голову руку, или кладет под щеку обе ладони или кулачок, «Так, за долгие годы наблюдений ортодонты пришли к выводу, что если ребенок часто спит с запрокинутой головой, то это повышает у него риск развития дистального прикуса. Запрокидывание головы плюс ротовое дыхание мешают правильному формированию нижней челюсти, отчего она может остаться маленькой. Напротив, частый сон с опущенной на грудь головой может спровоцировать мезиальный прикус», — объясняет эксперт.

Замучила мигрень!

Кажется, что взрослым людям, у которых зубочелюстная система давно сформирована, уже неважно, в какой позе спать. Но это не так. Ведь у зубов в любом возрасте есть естественная подвижность. На этом-то и строится тактика коррекции прикуса с помощью брекет-систем или элайнеров — под постоянным воздействием определенной силы ортодонт смещает зубы к правильному положению. Поэтому такое лечение можно производить не только у детей, но и у взрослых. Для этого ортодонт тщательно рассчитывает силу воздействия брекетов или элайнеров. Но если на зубы еженощно будет оказываться постоянное и чрезмерное давление (например, когда человек по восемь часов в сутки проводит лежа на одном боку), то это может привести к изменению положения зубов. Но еще больше может пострадать височно-нижнечелюстной сустав. Не только ортодонты, но и неврологи крайне отрицательно относятся к тому, что пациент спит, подложив руку под голову или щеку — ведь это негативно сказывается на мышцах и нервах. Так что из соображений безопасности ваших зубов лучше спать в правильной позе — на спине, на ортопедической подушке, которая поддерживает шею и голову в правильном положении, параллельном матрасу.

Может ли сон исправить положение зубов?

Если поза во сне так важна для зубов, то, возможно, если мы научимся спать в правильном положении, то сможем обойтись без помощи ортодонтов? Идея привлекательная. Но что на это скажет специалист? «Увы, но это невозможно, — говорит Дахкильгов. — Если у ребенка или взрослого уже сформировался дефект прикуса, то правильная поза для сна может помочь только не усугублять его, но исправить ситуацию таким образом нельзя. Для этого уже нужен только врач. Ортодонты применяют для коррекции постоянного прикуса брекеты или элайнеры, а для исправления молочного или сменного прикуса — специальные съемные и несъемные аппараты (пластинки)».

Зачем брекеты взрослым?

Иметь красивую улыбку мечтают многие. Но ортодонтическое лечение — недешево, занимает много времени, да и к тому же многие взрослые стесняются носить брекеты, считая, что такие «украшения» к лицу лишь подросткам. На самом деле эстетика — это последнее, что заботит врачей-ортодонтов, поскольку проводят лечение они не только для того, чтобы их пациенты могли не прятать улыбку.

Что же будет, если не исправлять прикус? — спросили мы у эксперта. «В целом — ничего хорошего, — говорит Дахкильгов. — Во-первых, криво стоящие, напирающие друг на друга зубы труднее лечить — их скученность осложняет стоматологу доступ к кариозной полости. Во-вторых, из-за некорректного распределения нагрузки такие зубы быстрее разрушаются. В-третьих, дефекты прикуса мешают пациентам проводить качественную домашнюю гигиену. В-четвертых, дефекты прикуса мешают нормальной работе височно-нижнечелюстного сустава, что грозит его дисфункциями и малоприятными последствиями: от частых головных болей до нарушения слуха, зрения и осанки. Есть и другие, не стоматологические последствия. В частности, проблемы с пищеварением. Ведь неправильный прикус приводит к некачественному пережевыванию пищи, что может стать причиной многих расстройств ЖКТ».