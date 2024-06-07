Ученые опровергли пользу профилакического приема витамина D

«Стоит обратить внимание на то, что главный, как говорится, бенефициар этой рекомендации — страховые компании (речь об американских компаниях — ред.) Потому что анализ на витамин D дорогой, а каждая пришедшая на ежегодный осмотр девица-красавица норовит себе D3 померить за счет страховки. От этого бюджет стартовых компаний страдает… Это не “бадоборческая” рекомендация, а “анализоборческая”», — пояснила биолог.