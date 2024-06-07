Ученые опровергли пользу профилакического приема витамина D

Ученые из США, Ирландии, Новой Зеландии, Бразилии, Нидерландов опубликовали новые рекомендации по приему витамина D. Они представили их 3 июня на ежегодном собрании Эндокринологического общества.
Оказалось, что есть только несколько групп людей, для которых дополнительный прием этого витамина может быть полезен. Эксперты назвали четыре категории:
— дети от 1 года до 18 лет (предотвращение риска рахита и потенциального снижения риска инфекций дыхательных путей);
— беременные женщины (снижение риска осложнений у матери и плода);
— люди старше 75 лет (снижение риска смертности);
— пациенты с преддиабетом (снижение риска развития сахарного диабета 2 типа).
Дозировка витамина D должна составлять 600 МЕ/день для лиц в возрасте 1−70 лет и 800 МЕ/для лиц старше 70 лет.
Что касается остальных людей, им вообще не рекомендуют определять его уровень с помощью анализов. Также им не нужно принимать витамин D для профилактики (даже если есть ожирение).
Раньше его уровень ниже 30 нг/мл считался недостаточным. Теперь эндокринологи полагают, что показатель выше 20 нг/мл, но ниже 30 нг/мл нельзя назвать слишком низким. Нужны дальнейшие исследования для определения оптимальных уровней этого витамина, заявляют эксперты.
Новые рекомендации в разговоре с изданием «Доктор Питер» прокомментировала ученый-биолог Анча Баранова. Она объяснила, что польза витамина D начинается с очень маленьких значений, а на больших никаких дополнительных преимуществ нет. Поэтому, как полагают эндокринологи, пить его не надо и измерять тоже не надо.
«Стоит обратить внимание на то, что главный, как говорится, бенефициар этой рекомендации — страховые компании (речь об американских компаниях — ред.) Потому что анализ на витамин D дорогой, а каждая пришедшая на ежегодный осмотр девица-красавица норовит себе D3 померить за счет страховки. От этого бюджет стартовых компаний страдает… Это не “бадоборческая” рекомендация, а “анализоборческая”», — пояснила биолог.
Айгуль Сабитова