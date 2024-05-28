Годовые минимумы витамина D у мужчин и женщин отличаются по сезонам

«Мы точно определили различие между уровнем витамина D у мужчин и у женщин. У мужчин снижение и повышение витамина D на сезон запаздывают. У женщин уровень снижается раньше, уже в декабре он минимальный, а у мужчин в декабре, наоборот, очень все хорошо, а вот весной у них уже снижение уровня», — сказала Аликина.
Ученые обследовали людей, которые не использовали биодобавки с витамином D, либо использовали их на непостоянной основе. В контрольные группы вошли 40 практически здоровых людей в возрасте от 20 до 44 лет — 20 мужчин и 20 женщин.
Исследование было нацелено на выявление закономерностей содержания витамина D в крови северян именно в зависимости от продолжительности светового дня, включая фактор белых ночей.
Забор крови проводился в период увеличения светового дня —
Даже в благоприятные световые периоды средние значения содержания витамина D в крови были близки к нижним границам нормы. У женщин пиковые значения пришлись на лето (июнь). А у мужчин — на осень (сентябрь). В абсолютных цифрах это 39,39 нанограмм на миллилитр (нг/мл) и 47,02 нг/мл соответственно.
У женщин минимум наблюдался зимой — 25,71 нг/мл в декабре. У мужчин витаминный минимум 33,53 нг/мл в марте. В соответствии с критериями Клинических рекомендаций Российской ассоциации эндокринологов (2016) оптимальной считается концентрация 25 (ОН) витамина D в крови выше 30 нг/ мл. Недостаточность концентрации 25 (ОН) витамина D регистрируется на уровне от 20 до 30 нг/мл.
«Получается, мужчины расходуют медленнее, чем женщины, — пояснила ученая. — У женщин витамин D завязан в огромном количестве реакций, и у женщин, скорее всего, он нужен как катализатор многих других химических реакций, и он действительно больше расходуется».
В неблагоприятном декабре частота встречаемости недостаточных и дефицитных состояний выявлена у 85% участниц обследования. Тогда как в неблагоприятном для мужчин марте недостаточный уровень витамина D имели только 45% обследованных, а дефицитных состояний в пробах крови у мужчин выявлено не было.
Витамин D и депрессия
Исследователи также анализируют, как сезонный фактор отражается на содержании витамина D и нейромедиаторов и гормонов: дофамина, адреналина, норадреналина и серотонина, выработку которых он может регулировать.
Известно, что вместе с сезонным снижением уровня инсоляции в осенне-зимний период наблюдается рост числа депрессивных состояний, что, по сути, является признаком недостатка важных биогенных аминов у людей, который может быть вызван дефицитом солнечного света и витамина D.
«Я уже сейчас могу сказать, что витамин D и серотонин у мужчин “идут” одинаково, они по динамике схожи, и так должно быть, потому что витамин D с помощью фермента регулирует [выработку] серотонина. А у женщин вообще нет такой динамики, — отметила Аликина. — У женщин, очень странно, что наоборот, небольшой уровень витамина D весной, а уровень серотонина высокий».
Исследование еще не завершено. Установленное одновременное снижение уровней витамина D, серотонина и повышение адреналина и норадреналина у многих участников обследования с высокой вероятностью может привести к формированию сезонного аффективного расстройства и стресса в осенне-зимний период.
Результатом работы станет выявление типов реакций участников обследования на колебания концентраций витамина D и нейромедиаторов.
Также ученые планируют определить региональные нормы концентраций витамина D, дофамина, серотонина, норадреналина и адреналина, которые могут быть рекомендованы для лечебно-профилактических учреждений области.