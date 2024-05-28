Годовые минимумы витамина D у мужчин и женщин отличаются по сезонам

«Мы точно определили различие между уровнем витамина D у мужчин и у женщин. У мужчин снижение и повышение витамина D на сезон запаздывают. У женщин уровень снижается раньше, уже в декабре он минимальный, а у мужчин в декабре, наоборот, очень все хорошо, а вот весной у них уже снижение уровня», — сказала Аликина.