Ученые определили уровень стресса человека во сне

Ученые из Университета Вермонта научились точно определять и прогнозировать уровень стресса человека в состоянии сна. Их работа опубликована в журнале PLOS Digital Health.
Специалисты выдвинули теорию, что организм человека во сне может давать гораздо больше сигналов, определяющих уровень стресса. Проверить гипотезу ученые решили при помощи умных колец. Устройства собирали данные о пульсе 525 участников эксперимента в возрасте от 18 до 24 лет. По мнению исследователей, именно эта группа подвержена максимальному умственному и эмоциональному напряжению.
Оказалось, что с каждым ударом пульса сверх нормы уровень стресса возрастал на 3,6%. По словам ученых, на этот показатель влияет и качество сна. Чтобы организм восстановился, человек должен спать 8−9 часов. Умные кольца помогли доказать, что каждый дополнительный час отдыха снижал уровень напряжения на 38%.
При помощи устройств специалисты научились не только определять стресс, но и прогнозировать его. «Учитывая последствия длительного стресса и нарушений сна для здоровья, использование умных колец для прогнозирования периодов повышенного стресса у молодых людей открывает возможности для быстрой оценки и целенаправленных профилактических мероприятий», — написали авторы исследования.
Ученые планируют провести дополнительные исследования с использованием умных колец, чтобы определить, какие еще слои населения подвержены высокому уровню стресса.
Ранее ученые установили, что из-за недостатка сна люди чувствуют себя на годы старше.
Анна Морозова