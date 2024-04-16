Ученые определили уровень стресса человека во сне

Специалисты выдвинули теорию, что организм человека во сне может давать гораздо больше сигналов, определяющих уровень стресса. Проверить гипотезу ученые решили при помощи умных колец. Устройства собирали данные о пульсе 525 участников эксперимента в возрасте от 18 до 24 лет. По мнению исследователей, именно эта группа подвержена максимальному умственному и эмоциональному напряжению.