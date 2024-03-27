Недостаток сна заставляет людей чувствовать себя старше

Многие исследования доказывают, что сон полезен не только для физического здоровья, но и для психического. Недостаток полноценного ночного отдыха негативно сказывается на всем организме в целом. Согласно научной работе психологов из Швеции, что двух дней прерывистого сна достаточно для того, чтобы почувствовать себя на годы старше. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Ученые провели два исследования. В первом 429 добровольцев в возрасте от 18 до 70 лет ответили на вопросы о том, на сколько лет они себя чувствуют и сколько ночей они плохо спали в предыдущем месяце. Также оценивалась их сонливость (для этого использовалась специальная 9-балльная шкала).
После каждой ночи с плохим сном добровольцы сообщили, что чувствовали себя в среднем на три месяца старше. Те, кто не сообщал о проблемах с ночным отдыхом, поделились, что в среднем ощущали свой возраст на шесть лет меньше, чем есть на самом деле.
Во втором исследовании ученые опросили 186 добровольцев в возрасте от 18 до 46 лет о том, на сколько лет они себя чувствовали после двух ночей полноценного десятичасового сна и двух ночей, когда они спали всего четыре часа в сутки. По словам участников, когда их сон был ограничен, они чувствовали себя на 4,4 года старше. Это связано с усталостью и более сонным состоянием после пробуждения, говорят специалисты.
Различия были видны также между хронотипами. «Совы», которые привыкли ложиться и вставать поздно, чувствовали себя старше своего истинного возраста даже после качественного сна, в то время как «жаворонки» сильнее страдают, если их сон был прерван, и ощущают себя слишком старыми.
По словам исследователей, ощущение сонливости и усталости может привести к пристрастию к нездоровому питанию, уменьшая физические нагрузки и желание людей общаться и получать новый опыт.
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Анна Морозова