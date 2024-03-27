Недостаток сна заставляет людей чувствовать себя старше

Во втором исследовании ученые опросили 186 добровольцев в возрасте от 18 до 46 лет о том, на сколько лет они себя чувствовали после двух ночей полноценного десятичасового сна и двух ночей, когда они спали всего четыре часа в сутки. По словам участников, когда их сон был ограничен, они чувствовали себя на 4,4 года старше. Это связано с усталостью и более сонным состоянием после пробуждения, говорят специалисты.