Ученые определили породы собак-долгожителей

«У самца среднего размера с плоской мордой, такого как английский бульдог, почти в три раза больше шансов прожить короткую жизнь, чем у самки небольшого размера с длинной мордой, такой как миниатюрная такса или итальянская борзая», — сказали исследователи. Выяснилось, что из более чем 150 пород и помесей Великобритании средняя продолжительность жизни всех собак составляла 12,5 лет.