Ученые определили породы собак-долгожителей

Маленькие собаки с длинными носами (уиппеты и миниатюрные таксы) живут на несколько лет дольше, чем крупные породы с плоской мордой (английские бульдоги). К этому выводу пришли исследователи британской благотворительной организации Dogs Trust.
Они изучили данные более чем полумиллиона собак по всей Великобритании, чтобы помочь людям, планирующим завести собаку, убедиться, что они выбирают породу, которая будет иметь долгую и здоровую жизнь. Отмечается, что это первое исследование, в котором учитывается широкий спектр факторов, включая породу, размер, форму лица и пол питомцев.
«У самца среднего размера с плоской мордой, такого как английский бульдог, почти в три раза больше шансов прожить короткую жизнь, чем у самки небольшого размера с длинной мордой, такой как миниатюрная такса или итальянская борзая», — сказали исследователи. Выяснилось, что из более чем 150 пород и помесей Великобритании средняя продолжительность жизни всех собак составляла 12,5 лет.
Но для французских бульдогов, признанных самой популярной породой в США в прошлом году, этот срок составил всего 9,8 лет. Предыдущие исследования показали, что короткие носы плоскомордых собак, напоминают хозяевам человеческих младенцев, что делает их особенно милыми и привлекательными по сравнению с другими щенками. Но эти внешние особенности также вызывают серьезные проблемы с дыханием.
Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что собаками с самой длинной продолжительностью жизни являются ланкаширские хилеры со средней продолжительностью (15,4 года), тибетские спаниели (15,2 года) и миниатюрные таксы (14 лет). Лабрадоры, самая популярная порода в Великобритании, набрали 13,1 лет.
Самки, как правило, живут немного дольше самцов: ожидаемая продолжительность жизни составляла 12,7 года по сравнению с 12,4. Исследование также показало, что чистопородные собаки живут немного дольше смешанных.
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Олеся Маевская