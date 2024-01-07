Кинолог назвал собак, которых не следует заводить

При выборе питомца, в особенности собаки, следует полагаться не только на внешний вид, но и помнить, что животному нужен надлежащий уход. Кинолог рассказал изданию The Mirror, что человек, решивший завести четырехлапого друга, должен учесть и такие факторы, как образ жизни и уровень опыта.

Так, по словам специалиста, существуют три породы, которые точно не подойдут неопытным заводчикам. Дело в том, что неправильная дрессировка и воспитание могут привести к печальным последствиям.



Овчарки

Кинолог предупредил, что лучше всего воздержаться от желания приобрести овчарку, в том числе австралийскую и немецкую.

Дело в том, что австралийские овчарки — пастушьи собаки. Если не обеспечить им необходимую нагрузку, могут появиться серьезные проблемы с поведением. Немецкая овчарка считается полицейской породой, поэтому не стоит заводить ее просто ради того, чтобы она жила в доме.



Гончие

Они являются очень энергичными. Гончих нужно много тренировать и часто выгуливать. Поэтому если вы не готовы этого делать или рядом с домом нет парков или ферм, то, скорее всего, собаки этой породы разгромят квартиру из-за отсутствия нужного количества физической нагрузки.



Питбули

Кинолог призвал также не выбирать питбулей в качестве первой собаки.

Дело в том, что неопытные владельцы не знают, как правильно воспитать питомца. Из-за этого питбуль может вырасти очень агрессивным, если его не дрессировать. Эти собаки, конечно, могут казаться очень милыми, но без дисциплинирования и физических упражнений они начнут манипулировать своим хозяином и принесут много бед.

Многие специалисты также не советуют заводить плоскомордых собак, объясняя это болезнями брахицефальных пород и маленькой продолжительностью жизни. Однако люди чаще выбирают именно таких питомцев. Ученые выяснили, с чем это связано.