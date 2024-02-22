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Ученые объяснили, почему мошенникам легче обманывать пожилых

Все дело в способности разбираться в людях.
Источник: Freepik

Известно, что пожилые чаще других легче поддаются обману мошенников. Так, только в США у людей в возрасте выманивают порядка 28 миллиардов долларов в год. Но почему так происходит?

Ученые из США в 2008 году провели исследование, которое показало, что пожилых людей обманывают чаще из-за того, что с возрастом ухудшается способность разбираться в других людях.

Эксперименты показали, что доверчивость заложена в каждом человеке на генетическом уровне. По словам ученых, это необходимо для выживания вида, так как бескорыстие приносит много пользы как индивиду, так и обществу в целом. Но с возрастом люди становятся менее бдительными, что делает их легкой целью для мошенников. Дело в том, что для решения вопроса о том, кому доверять, необходимо провести серьезный мыслительный процесс.

Исследование 2024 года ученых из Университета Флориды (США) показало, что пожилые люди склонны обращать больше внимания на положительную информацию, откладывая негатив в сторону. Это может быть обусловлено изменением мотивации: чем старше человек становится, тем он сильнее осознает ограниченность времени, из-за чего и начинает максимизировать все хорошее в окружающем мире.

Это показывает и модель стареющего мозга. С возрастом активность миндалевидного тела, отвечающего за негатив, снижается, в то время как активность переднего островка, связанного с предчувствием опасности, усиливается. Это искажает оценку рисков, поэтому пожилые чаще оценивают ненадежных людей как заслуживающих доверию и воспринимают их как приятных собеседников.

Ученые подчеркнули, что результаты получены в лабораторных условиях, поэтому нужно провести дополнительные проверки и эксперименты для проверки выводов. В частности, нужно собирать статистику по обманутым и анкетировать их. Предположительно, уязвимость пожилых людей связана еще и с тем, что они хуже ориентируются в цифровом мире.

Жертвами мошенников могут стать не только пожилые, но и молодые люди в социальных сетях. Российские разработчики создали программу, которая может распознать злоумышленника в мессенджерах.

Анна Морозова