Ученые объяснили, почему мошенникам легче обманывать пожилых

Эксперименты показали, что доверчивость заложена в каждом человеке на генетическом уровне. По словам ученых, это необходимо для выживания вида, так как бескорыстие приносит много пользы как индивиду, так и обществу в целом. Но с возрастом люди становятся менее бдительными, что делает их легкой целью для мошенников. Дело в том, что для решения вопроса о том, кому доверять, необходимо провести серьезный мыслительный процесс.