ИИ научился мгновенно определять мошенников в мессенджерах

Как только нейросеть распознала, что человеку пишет злоумышленник, программа присылает ему уведомление о том, что присланное сообщение небезопасно. Тут же всплывает нотификация, где показывается вредоносное сообщение и то, к какой категории оно относится: это может быть фишинг (например, просьба перейти на сайт) или же «социальная инженерия», когда человека призывают что-либо сделать.