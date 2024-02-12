ИИ научился мгновенно определять мошенников в мессенджерах

«Алгоритм работает следующим образом: каждые 15 секунд программа делает скриншот рабочего окна и распознает обнаруженный на экране текст. Далее ИИ определяет, пришел обладателю устройства спам или нет», — пояснил разработчик программы Олег Лейнвебер.
Как только нейросеть распознала, что человеку пишет злоумышленник, программа присылает ему уведомление о том, что присланное сообщение небезопасно. Тут же всплывает нотификация, где показывается вредоносное сообщение и то, к какой категории оно относится: это может быть фишинг (например, просьба перейти на сайт) или же «социальная инженерия», когда человека призывают что-либо сделать.
ИИ обучен на распространенных приемах мошенников, например предложения работы на маркетплейсах. Он способен распознавать злоумышленников, которые обманом пытаются получить данные банковской карты и другие сведения.
Разработчики отмечают, что продукт будет распространяться по условно-бесплатной модели, то есть скачать его можно будет бесплатно, однако за дополнительные функции придется заплатить. Попробовать бета-версию софта можно будет уже во втором квартале нынешнего года, полноценный же релиз ожидается в 2026 году.