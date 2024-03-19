Ученые объяснили, почему ДНК-тесты определяют людей как собак

Несколько дней назад мы рассказывали, как две женщины отправили свои биологические образцы в компании, которые занимаются определением пород собак через генетический анализ. Фирмы об этом не предупреждали, образцы подавались как собачьи. В результате обеим участницам исследований сообщили, что они «являются собаками», причем каждая — «помесь» трех разных пород. Так, Мишель Ленинджер из штата Нью-Хэмпшир (США) узнала, что она на 40% бордер-колли, на 32% кане-корсо и на 28% бульдог. Когда журналистка Кристина Хагер решила повторить опыт, в ответ ей сообщили, что она на 40% аляскинский маламут, на 35% шарпей и на 25% лабрадор.
Почему такое могло произойти, мы спросили экспертов. Вот как прокомментировал новость Дмитрий Политов, заведующий Лабораторией популяционной генетики Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, грантополучатель РНФ.
Благородные гены
"Такое могло произойти по нескольким причинам, — считает Дмитрий Политов. — Во-первых, из-за загрязнения: произошла контаминация целевой ДНК человека с образцом собаки. Это возможно, если дама до этого трогала собаку, на ней была слюна или кровь домашнего животного.
Второй вариант — тоже загрязнение, но уже внутри лаборатории, то есть образец не очень чисто обрабатывали, собачья ДНК могла попасть туда, опять же, случайно.
И наконец, худший вариант. Возможно, что лаборатория получила «слепой» образец, анализ не удался, но в компании решили скрыть это и ответить стандартно, прислав клиенту результат искусственно сгенерированного, фейкового генотипа из своих же материалов".
Еще одна особенность ситуации в том, что подобные фирмы, по словам эксперта, зачастую выдают результаты с неоправданно высокой концентрацией благородных пород. Даже щенок дворняги никогда не оказывается беспородным: у него находят гены кане-корсо, басенджи или другой, более «интересной» породы, рассказал Vokrugsveta.ru Дмитрий Политов.
Сходным образом поступают компании, чья работа — определять по ДНК национальную принадлежность людей. В московской компании можно заказать анализ и получить ответ, где будет указано, что в роду у вас были не только русские, белорусы и татары, но и 3% итальянцев, англосаксов или финнов. После более детального анализа эта «европейская» примесь исчезает. Так поступают, чтобы «подогреть» рынок, считает эксперт, отмечая, что это не научные данные, а его личное видение ситуации.
Сначала вид, потом порода
На другие возможные недочеты исследований указал Владимир Питулько, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, грантополучатель РНФ.
"Существуют проблемы с протоколом исследований, но чтобы это понять, нужно знать его (он должен быть опубликован, если это коммерческая лаборатория, либо описан как часть научного исследования), — рассуждает эксперт. — Я бы предположил, что лаборатория разработала некую тест-систему, которая применяется в предположении, что представленный образец ДНК принадлежит собаке. Это делается, чтобы минимизировать затраты, например, в паспорте образца заявитель должен указать — собака, кошка, варан (нужное подчеркнуть), и изучается лишь фрагмент материала, выявляются маркеры, которые отвечают тем или иным генам/последовательностям.
На самом деле, стоило бы сначала установить, принадлежит ли данный образец человеку или животному (стандартная криминалистическая процедура), и лишь затем выяснять, какому именно животному (собака/свинья/кошка/шимпанзе и так далее). И лишь потом устанавливать породу, если это возможно.
Полезно было бы установить также, насколько общими выявляемые ген-маркеры являются для шарпеев (собак в целом) и других животных, включая человека. Это, однако, существенно повлияет на цену вопроса, и делать этого никто не будет. Ошибки подобного рода при нарушении процедуры научного исследования неизбежны, у человека и иных организмов имеется большое генетическое сходство (особенно со свиньей, вероятно, вследствие всеядности обоих видов, и с шимпанзе, вследствие близости на эволюционном древе), а все разнообразие укладывается в первые проценты (пересечение в генетическом материале на уровне 50% между человеком и собаками в этом смысле вполне нормально).
В «ответах/заключениях» подобных лабораторий должен быть специфицирован не процент совпадений, а указание на конкретные совпадающие гены, с пояснением, за что они отвечают в организме. В противном случае люди, не обладающие необходимым знанием, пускаются в поверхностные, с высокой степенью вероятности — антинаучные рассуждения и заключения, далекие от корректных. Что и происходит на практике, как следует из указанной публикации", — заключил эксперт.