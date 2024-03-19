Ученые объяснили, почему ДНК-тесты определяют людей как собак

Несколько дней назад мы рассказывали, как две женщины отправили свои биологические образцы в компании, которые занимаются определением пород собак через генетический анализ. Фирмы об этом не предупреждали, образцы подавались как собачьи. В результате обеим участницам исследований сообщили, что они «являются собаками», причем каждая — «помесь» трех разных пород. Так, Мишель Ленинджер из штата Нью-Хэмпшир (США) узнала, что она на 40% бордер-колли, на 32% кане-корсо и на 28% бульдог. Когда журналистка Кристина Хагер решила повторить опыт, в ответ ей сообщили, что она на 40% аляскинский маламут, на 35% шарпей и на 25% лабрадор.