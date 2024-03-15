Журналистка сдала ДНК-тест и узнала, что она на 35% шарпей

Глобальный рынок услуг по тестированию собачьей ДНК с целью точного определения породы в 2022 году достиг 235 миллионов долларов и, согласно экспертным прогнозам, к 2030 году может вырасти втрое, поскольку популярность таких тестов все время растет.
Однако в последнее время появились большие сомнения в точности подобного тестирования — уже дважды одна из компаний идентифицировала человеческие образцы ДНК как собачьи, и выдала соответствующие результаты.
Так, в 2023 году хозяйка собаки Мишель Ленинджер из штата Нью-Хэмпшир отослала в канадскую компанию DNA My Dog свой собственный образец ДНК, и получила результат, согласно которому она на 40% бордер-колли, на 32% кане-корсо и на 28% бульдог. «Конечно, некоторые люди иногда могут с этим согласиться, но нет», — пошутила тогда Ленинджер. В компании тем временем заявили, что действительно нашли собачью ДНК в одном из двух образцов, присланных Ленинджер.
В этом году была сделана еще одна попытка протестировать работу DNA My Dog — свой образец ДНК туда послала репортер Кристина Хагер. В ответ ей сообщили, что она на 40% аляскинский маламут, на 35% шарпей и на 25% лабрадор.
Лиза Мозес, ветеринар из Школы медицины Гарвардского университета, комментируя эту ситуацию, высказала обоснованные сомнения в качестве работы подобных компаний. Кроме того, она считает, что платить большие деньги, чтобы узнать породу своей собаки, бессмысленно. «Порода — это совокупность признаков, которые базируются на внешнем виде собаки, но совсем не обязательно, что эти признаки отражаются в генах», — говорит Мозес.
Пользователи соцсетей с ней согласны. «Некоторые люди могут захотеть проверить свое семейное древо», — шутит один из комментаторов. «Было бы интересно посмотреть на результаты, если послать собачью ДНК в компанию, занимающуюся человеческой генеалогией», — пишет другой. «Выбрасывать деньги на что-то подобное? Да ни за что!» — продолжает третий, добавляя, что всегда считал ДНК-тестирование надувательством.