Журналистка сдала ДНК-тест и узнала, что она на 35% шарпей

Так, в 2023 году хозяйка собаки Мишель Ленинджер из штата Нью-Хэмпшир отослала в канадскую компанию DNA My Dog свой собственный образец ДНК, и получила результат, согласно которому она на 40% бордер-колли, на 32% кане-корсо и на 28% бульдог. «Конечно, некоторые люди иногда могут с этим согласиться, но нет», — пошутила тогда Ленинджер. В компании тем временем заявили, что действительно нашли собачью ДНК в одном из двух образцов, присланных Ленинджер.