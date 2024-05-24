Ученые объяснили механизм запуска панических атак

Американские специалисты из Института биологических исследований Солка выяснили, как возникают панические атаки (ПА). Их работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.
Эксперты выяснили, что ПА возникают в так называемом «центре тревоги мозга» — латеральном парабрахиальном ядре, PBL (эта зона контролирует дыхание, пульс и температуру тела). Эксперимент проводился на мозге мышей. Исследователи хотели выяснить, где запускается приступ тяжелой тревоги при панической атаке.
Раньше считалось, что за этот процесс отвечает миндалевидное тело. Однако при изучении PBL (находится в стволе головного мозга), эксперты обнаружили, что эта зона тоже причастна к появлению симптомов панического расстройства.
Так, латеральное парабрахиальное ядро связано с производством нейропептида PACAP, который играет ключевую роль в реакциях на стресс. Изучив данные мышей, у которых вызвали имитацию ПА, ученые выяснили, что нейроны, вырабатывающие PACAP, во время панических атак становятся активнее. Это воздействие на рецепторы в других областях мозга вызывает типичные симптомы паники: учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание.
Таким образом, остановить паническую атаку можно через искусственную блокировку передачи сигналов PACAP. Это открытие может помочь в разработке лекарств для лечения панических расстройств.
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Айгуль Сабитова