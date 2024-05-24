Ученые объяснили механизм запуска панических атак

Так, латеральное парабрахиальное ядро связано с производством нейропептида PACAP, который играет ключевую роль в реакциях на стресс. Изучив данные мышей, у которых вызвали имитацию ПА, ученые выяснили, что нейроны, вырабатывающие PACAP, во время панических атак становятся активнее. Это воздействие на рецепторы в других областях мозга вызывает типичные симптомы паники: учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание.