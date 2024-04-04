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Чем опасен для человека дыхательный невроз?

Дыхательный невроз вызывают тревожные состояния, перевозбуждающие головной мозг и вегетативные центры.

Источник: Freepik

Из-за стрессовых ситуаций, а также тревожных и нервных расстройств у человека может возникнуть дыхательный невроз.

Что такое дыхательный невроз?

Дыхательный невроз — это чувство нехватки воздуха, которое зачастую сопряжено с нарушением двигательного акта, то есть количество вдохов и выдохов учащается. Такое состояние может возникать на фоне вирусов, инфекций, после хирургического лечения и так далее. Среди других причин: сердечно-сосудистые проблемы и ожирение, заболевания дыхательной системы.

При неврозе возникают такие симптомы:

  • ощущение нехватки воздуха.
  • чувство тревоги.
  • сердцебиение, боли, локализованные в области сердца.
  • резкие и ничем не обоснованные перемены настроения.
  • нарушения сна (бессонница, частые ночные пробуждения, кошмарные сновидения).
  • периодические головные боли.
  • частые головокружения.
  • ощущение физической и эмоциональной усталости.
  • угнетенное психическое состояние.
  • ощущение комка в горле.

Симптомы дыхательного невроза чаще проявляются в душном помещении, или если человек испытывает физическую нагрузку.

Чем опасен дыхательный невроз для человека?

Проявление симптомов дыхательного невроза не представляет угрозы для жизни человека. Однако пациенты с острым дыхательным неврозом не могут осуществить вдох привычным образом, они начинают паниковать из-за страха задохнуться и в итоге теряют сознание. Как рассказала в интервью медицинскому порталу «Сибмеда» врач-невролог Марина Первунинская, когда в панике человек хватает много кислорода, его мозг не понимает, в чем причина смещения газовых концентраций, и все это может закончиться отключением сознания.

При дыхательном неврозе наблюдается гипервентиляция легких — состояние, при котором уровень углекислого газа в крови снижается из-за чрезмерного его выделения. Недостаток CO₂ вызывает увеличение уровня pH крови (алкалоз). Основной опасностью алкалоза является прогрессирующее угнетение активности дыхательного центра, вследствие чего возникает так называемый порочный круг, когда нарушения дыхательного ритма вызывают высокий pH крови, а высокий pH крови подавляет работу дыхательной системы.

Как диагностируют дыхательный невроз?

Для диагностики используется капнография, с помощью которой можно определить показатели концентрации углекислого газа во время вдохов и выдохов. Также паиенту необходимо сделать рентген легких, пройти ЭКГ и ФВД и сдать лабораторные анализы.

Как лечат дыхательный невроз?

Это функциональное нарушение лечат неврологи и психотерапевты. Во время лечения используют психотерапию, дыхательную гимнастику и физиотерапию. Также применяют успокоительные препараты, антидепрессанты, ноотропы и нейролептики, препараты, содержащие витамины группы B, магний и кальций.