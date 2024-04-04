Чем опасен для человека дыхательный невроз?

Проявление симптомов дыхательного невроза не представляет угрозы для жизни человека. Однако пациенты с острым дыхательным неврозом не могут осуществить вдох привычным образом, они начинают паниковать из-за страха задохнуться и в итоге теряют сознание. Как рассказала в интервью медицинскому порталу «Сибмеда» врач-невролог Марина Первунинская, когда в панике человек хватает много кислорода, его мозг не понимает, в чем причина смещения газовых концентраций, и все это может закончиться отключением сознания.